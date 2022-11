“El contexto económico y social es muy difícil, y algunos gremios han podido cerrar paritarias, en donde algunos la pueden discutir; mientras que otros no han podido abrir siquiera sus acuerdos”, describió el panorama actual el titular de la Confederación General del Trabajo Claudio de los Santos.

“El martes salió la conciliación obligatoria para el personal de Sanidad que estaba en acción de paro, producto de no poder acordar su paritaria. Estaban realizando paros de dos horas por turno. Lo mismo está reclamando el gremio de gastronómicos (Uthgra), al igual que en algunos sectores del gremio de Luz y Fuerza como la parte de Generación todavía no ha cerrado, si la parte de Fase, Distribución y Transporte. Satsaid, gremio de televisión, también tiene una disputa salarial; mientras que Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) cerró la semana anterior”, informó.

Referente al Estado, dijo que “los gremios tienen que volver a discutir porque cerraron para no perder tanto, pero la situación en térmicos económicos está muy difícil. La inflación va muy por delante de lo que es el sueldo de un trabajador que con justa razón reclama, Y si alguno no cierra acorde a un bono, seguramente va a querer compensar, especialmente aquellos que no estén ligados a un gremio que haya llegado a un buen acuerdo. Si hablamos de inflación estamos haciendo referencia a tres (100%) dígitos “

“La CGT local se volvió a normalizar con la incorporación de gremios como el municipal y UPCN, que no habían participado en la anterior normalización, contando en el presente con 27 gremios, con los cuales trabajamos en una serie de proyectos que tienen que ver con viviendas de desarrollo propio. La impulsamos con los propios trabajadores y la compra de un lote que tendrá como destino la construcción de viviendas en la zona de Alférez Sobral y Boulevard de María en el Oeste de la ciudad. En esto trabajan todos los gremios y una mutual que se sumó. La condición, para en un futuro, acceder a la propia vivienda es la de no tener ninguna propiedad”.

Además, acotó que “tenemos los dos extremos, aquellos que no pueden acceder a nada y los que por escala salarial están fuera de poder participar”.

En cuanto a conflictos y cierres de empresas, se refirió a Resyder (Parque Industrial Gualeguaychú) que y afirmó que “se encuentra en una etapa de conciliación obligatoria, aunque la decisión de la empresa es la de no acceder a la apertura aduciendo que no está en condiciones de abrir, debido a que no tiene materia prima para trabajar. Es así que tomó la decisión abrupta de dejar sin trabajo a 29 personas”.

En cuanto a quien responden como CGT Gualeguaychú indicó que “las transformaciones se hacen desde abajo hacia arriba. Estamos alineados con el sindicalismo que es más orgánico, siendo la CGT el instrumento para llevarlo adelante. En la provincia tenemos cinco regionales con un grupo que tiene una visión política y que ha conformado un frente político sindical vinculado a la justicia social, elaborando una plataforma social para que sea una tentativa para que sea una referencia para aquel partido político que lo tome. Una plataforma que tiene que ver con lo que el trabajador necesita, además queremos participar, ser parte de la mesa en la que se toman decisiones”.

Consultado sobre reformas laborales de las que tanto se habla dijo que “una cosa es la flexibilización laboral y otra una reforma que si es para mejorar las condiciones de trabajo bienvenida sea, aunque el ensayo que hemos tenido en cada uno de los proyectos que se habla de una reforma laboral es para coartar el derecho de los trabajadores, Si hablamos de las horas de trabajo y hoy no nos alcanza para vivir, indiscutiblemente no vamos a trabajar menos para vivir en peores condiciones”.

“Puertas adentro la situación es compleja, máxime en la calle con trabajadores que están laburando en forma precarizada, el monotributo es una precarización de hecho. Hoy, afirma, quien cobra menos de 130.000 pesos no puede sostener la canasta básica y Gualeguaychú tiene un 70% de trabajadores que están por debajo de lo básico. Hoy el salario promedio es de 70.000 pesos, un haber muy pobre que si en una familia no trabajan al menos dos integrantes no llegan a fin de mes”, manifestó.

Sobre el sindicato de Luz y Fuerza, a quien representa, señaló que “el mismo tiene una Fundación denominada Funda Luz, habiendo llegado a un acuerdo el sindicato y la Cooperativa Eléctrica para llevar adelante la capacitación total de los trabajadores, siendo una de las primeras cinco empresas a nivel país, donde se desarrolla una capacitación que incluye a todas las etapas en todos los puestos de trabajo a la vez, garantizando la especialización que te permite ir adecuando a las nuevas tecnologías”.