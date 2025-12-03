FÚTBOL DE ASCENSO
Claudio Pombo tiene nuevo equipo para la temporada 2026 de la Primera Nacional
El ex Juventud Unida, y de último paso por Temperley, fue presentado como nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
El gualeguaychuense Claudio Pombo continuará su carrera en la segunda división del fútbol argentino y, en las últimas horas, fue oficializado como incorporación del Lobo jujeño de cara a la temporada 2026.
Tras la presentación formal, el volante de 31 años destacó su llegada al club: “Me encontré con un grupo muy sano y capaz”. Y añadió: “Voy a dejar el alma y el corazón”.
Para Pombo, será su séptimo club en la segunda categoría del fútbol argentino. Debutó en Juventud Unida en 2015 y luego pasó por Sarmiento de Junín e Instituto —con ambos logró ascender a Primera—, además de San Martín de Tucumán, Chacarita y Temperley.
También tuvo un breve paso por Atlético Tucumán, donde debutó en la máxima categoría en un encuentro ante Huracán, por la última fecha de la Superliga 2018/19.
Será el segundo gualeguaychuense en vestir la camiseta de Gimnasia de Jujuy, después de que lo hiciera Renzo Tesuri en la temporada 2017/18 de la B Nacional (hoy Primera Nacional).