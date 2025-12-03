El gualeguaychuense Claudio Pombo continuará su carrera en la segunda división del fútbol argentino y, en las últimas horas, fue oficializado como incorporación del Lobo jujeño de cara a la temporada 2026.

Tras la presentación formal, el volante de 31 años destacó su llegada al club: “Me encontré con un grupo muy sano y capaz”. Y añadió: “Voy a dejar el alma y el corazón”.

Para Pombo, será su séptimo club en la segunda categoría del fútbol argentino. Debutó en Juventud Unida en 2015 y luego pasó por Sarmiento de Junín e Instituto —con ambos logró ascender a Primera—, además de San Martín de Tucumán, Chacarita y Temperley.

También tuvo un breve paso por Atlético Tucumán, donde debutó en la máxima categoría en un encuentro ante Huracán, por la última fecha de la Superliga 2018/19.

Será el segundo gualeguaychuense en vestir la camiseta de Gimnasia de Jujuy, después de que lo hiciera Renzo Tesuri en la temporada 2017/18 de la B Nacional (hoy Primera Nacional).