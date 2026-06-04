La Copa Amistad 2026 llegó a su fin en los últimos días, tras varios meses de competencia, con una definición que tuvo como protagonistas a los mejores golfistas del certamen y un cierre marcado por los reconocimientos.

Claudio Ramón Zapata, jugador aficionado del Golf Country Club Gualeguaychú, cumplió una actuación sobresaliente y se consagró campeón en la categoría Sénior (13 de hándicap), luego de firmar una tarjeta de 61 golpes y superar en la final a Claudio Dellustri.

Zapata, quien se inició en la disciplina como caddie, destacó el acompañamiento recibido a lo largo de su carrera. Tras la consagración, expresó su agradecimiento al club por haberle brindado la oportunidad de desarrollarse en el golf, y también al Hospital Centenario, donde se desempeña laboralmente, institución que le facilita la posibilidad de viajar para competir fuera de la ciudad.