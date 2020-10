Clausuraron tres fiestas clandestinas en Concordia con casi 100 personas en cada una

Clausuras preventivas, la firma de actas y la confección de un listado con los nombres de los involucrados, formaron parte de estos operativos conjuntos, cuya documentación fue elevada al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para que tome intervención por presuntos incumplimientos legales, en el marco del aislamiento social dispuesto ante la pandemia de Covid-19.

“Es preocupante, porque estamos atravesando los días con mayor cantidad de contagios en la ciudad, y este fin de semana tuvimos que incrementar los operativos de control porque hubo muchas fiestas clandestinas”, expresó el funcionario.

Los controles y la campaña de prevención fueron reforzados durante este fin de semana largo, “tanto en la noche como durante el día en la vía pública, por instrucciones del intendente Alfredo Francolini”, según el titular de la Coordinación de Gestión.

“Necesitamos, hoy más que nunca, que los ciudadanos de Concordia se cuiden. Es preocupante ver la cantidad de gente que asistió a estas fiestas ilegales y la irresponsabilidad de quienes las organizan, poniendo en riesgo a toda la población”, argumentó.

“Quizás a un joven no le afecte mucho el virus, dependiendo de su condición previa de salud, pero llevan el virus a su casa y a su barrio, y pueden contagiar a sus padres o a sus abuelos, y generar focos de contagio afectando al sistema de salud público y poniendo en peligro a las demás personas”.

En esa línea, Barboza apuntó directamente a los más jóvenes: “Si no se cuidan y no respetan las medidas de prevención, pueden convertirse en los principales transmisores del virus”.

“En ciudades cercanas se están tomando decisiones de volver atrás, de restringir algunas habilitaciones. Nosotros no queremos volver atrás, pero necesitamos el compromiso de todos y cada uno. De estos jóvenes y de sus familias. Tenemos que usar el barbijo, no compartir el mate, mantener el distanciamiento social y no participar de reuniones o actividades que no están habilitadas porque no cumplen las normas sanitarias. Es algo que ya todos conocemos”, enfatizó el secretario Coordinación de Gestión.

Por último, consideró que “si lo que ocurrió este fin de semana tendrá un impacto negativo, lo sabremos recién en los próximos diez a quince días. Ahora, el intendente junto al COES siguen evaluando el desarrollo de la pandemia, y esperamos que no se presenten estas semanas indicadores negativos que nos obliguen a retroceder”.