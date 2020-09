Clausuraron un pub de Paraná por no respetar los protocolos de Covid-19

Según se informó, la medida de clausura preventiva se dispuso por no respetar los protocolos vigentes de Covid-19. Precisamente, el acta se labró por haber realizado un evento no permitido por la aglomeración de personas, que no estaban con medidas de protección e incumplían las medidas de distanciamiento.

Cabe destacar que la Municipalidad de Paraná dispuso un punto fijo en el lugar a efectos de controlar el cumplimiento de los protocolos. Inmediatamente que los inspectores observaron y constataron la infracción se procedió a intervenir y clausurar, indicaron desde el área legal. (Fuente: Ahora)