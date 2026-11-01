Una fiesta en una quinta de la ciudad de Paraná fue clausurada luego de que se constatara la presencia de más de 400 adolescentes, cuando la autorización municipal correspondía a un cumpleaños de 15 para 140 personas.

Según supo AHORA, la intervención se produjo tras una alerta por una avalancha en el ingreso, según la información aportada sobre el procedimiento. Al llegar, se verificó que la cantidad de asistentes superaba ampliamente la habilitada para el evento.

El reporte también señala que los adolescentes habían pagado una entrada mediante código QR y que ingresaban con conservadoras y bebidas alcohólicas en la quinta ubicada en la calle Pedro Londero, en la capital entrerriana.

Ante esa situación, se dispuso el desalojo del público. La desconcentración se desarrolló sin inconvenientes y la situación quedó normalizada.

En el procedimiento intervino personal de Control Urbano, que labró el acta correspondiente.