En una jornada histórica que marca el inicio de una nueva era para Venezuela, Nicolás Maduro compareció por primera vez ante la justicia estadounidense, declarándose "no culpable" y autodefiniéndose como un "prisionero de guerra". En paralelo, la arquitectura de la intervención estadounidense terminó de configurarse con la asunción de Delcy Rodríguez en Caracas y la designación de un "triunvirato" de línea dura en Washington para supervisar el proceso.

Estos son los puntos clave de la jornada:

1. El Juicio: "Soy un hombre decente"

Tras ser trasladado desde una cárcel en Brooklyn, Maduro ingresó sonriente a la sala del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. A diferencia de las recreaciones digitales previas, el depuesto mandatario vistió una camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario.

La defensa: "No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", afirmó en español, asistido por auriculares de traducción.

El juez: Alvin Hellerstein interrumpió su alegato político solicitando que se limitara a confirmar su identidad. La próxima audiencia será el 17 de marzo.

Los acusados: Junto a él, su esposa Cilia Flores (69) también se declaró no culpable. La nueva acta de inculpación sumó a su hijo, "Nicolasito", y a Diosdado Cabello.

2. La Transición: La "Troika" de Trump y la advertencia a Delcy

Mientras en Caracas Delcy Rodríguez juraba como presidenta interina ante el Parlamento, asegurando venir "con dolor por el secuestro de dos héroes", Washington ajustaba las clavijas del nuevo esquema de poder.

El equipo de control: Donald Trump confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Guerra, Pete Hegseth; y el asesor Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición.

La amenaza: Aunque Trump reconoció que Rodríguez está "cooperando", le lanzó una dura advertencia: pagará "un precio muy alto" si no facilita el acceso a las reservas petroleras. "Si no hace lo correcto... va a pagar un precio probablemente mayor que el de Maduro".

La tensión en el terreno no cesa. La noche del lunes se registraron disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores debido a la presencia de drones no autorizados. El gobierno aseguró que la situación está "bajo control".

Bajas : Comienzan a surgir cifras del asalto inicial. Una organización de médicos reporta 70 muertos y 90 heridos, mientras que fuentes militares reconocen al menos 15. Cuba confirmó la muerte de 32 agentes de seguridad que protegían a Maduro.

Sin tropas en tierra: El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, descartó una ocupación terrestre prolongada tras recibir informes de inteligencia.

4. Repercusiones: De Groenlandia a la "Estafa Cripto"

El impacto global de la operación generó esquirlas en distintos frentes:

Groenlandia en alerta: El primer ministro de la isla instó a la calma luego de que asesores de Trump sugirieran una anexión, diferenciándose de Venezuela: "No somos comparables, somos una democracia".

Fuente: Agencia NA