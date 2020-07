Cobrarán por ventanilla los beneficiarios del IFE que todavía no tengan CBU

"Los que no cargaron CBU van a cobrar igualmente vía bancaria", señalaron desde el organismo previsional. "Lo harán en banco públicos y privados. Cada banco elige el modo de hacerlo para que sea ordenado y no se acumule mucha gente. Obviamente es un número bajo. Son los que no cargaron CBU en la web de Anses", precisaron.

Para completar el pago a ese remanente de menos del 5% (lo que igualmente es un techo significativo, de 150.000 personas) que no llegó a bancarizarse, la Anses le girará el dinero a un banco cerca del lugar de residencia del beneficiario, para que éste lo retire por ventanilla y en ese trámite le sea asignado el CBU que no logró generar por sus propios medios.

Para lo que vendrá

"De esta manera en futuros beneficios o programas del Estado, la persona tendrá inclusión financiera y así evitamos la intermediación que a veces genera estafas. Si algo de bueno nos dejó la pandemia. es un mapa claro de cómo está la argentina en niveles de informalidad y pobreza, que era mayor a la que se esperaba", agregaron desde la Anses.

El IFE es un pago o bono de $ 10.000 mensuales que alcanza a cerca de 9 millones de monotributistas de las categorías A ó B, trabajadoras/es de casas particulares y trabajadoras/es desempleados/as o informales de entre 18 y 65 años, cuyos grupos familiares cumplan con ciertos criterios socio económicos y cuya situación se vio afectada por la política de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" que el gobierno dispuso a partir del 20 de marzo pasado.

El objetivo de la Anses es que el 100 % de los beneficiarios cobre finalmente el beneficio a través de una cuenta bancaria y con una tarjeta de débito en el banco, privado o estatal, por el cual desea recibir el beneficio.Fuente: Infobae