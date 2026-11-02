Codegu informa que se encuentra disponible el Informe Ambiental de la Planta de Tratamiento de Efluentes del PIG
Codegu informa a la comunidad que se encuentra disponible el Informe Ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Parque Industrial Gualeguaychú -Expediente N°1.365.070- de acuerdo al Proceso de Participación Ciudadana establecido por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos; pudiendo realizar consultas, observaciones y/o presentaciones a través del Formulario Digital de la Secretaría, o mediante correo electrónico a [email protected]
La documentación digital se encuentra disponible en el sitio web de la Secretaría de Ambiente:
https://portal.entrerios.gov.ar/desarrolloeconomico/ambiente/
Informe Ambiental:
https://drive.google.com/file/d/1SNKQahs9HT0yik4I0ssNfbtzZ9eoa7U1/view
Formulario Digital de Participación Ciudadana:
https://forms.comunicacionentrerios.com/f/442/ambienteparticipacionciudadana