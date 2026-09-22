Coimas en Discapacidad: confirmaron el procesamiento de Diego Spagnuolo
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y de otros 18 acusados por sobornos en la compra de medicamentos
La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad para la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías, con pago de sobreprecios.
El abogado y exfuncionario quedó procesado y más cerca de ser enviado a juicio oral como presunto jefe de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
El Tribunal de Apelaciones con los votos de los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah ratificó también los procesamientos de otros 18 acusados y dio por probada la existencia de una “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Además consideró probado que hubo “direccionamiento de contrataciones a favor de determinadas empresas” en la compra de medicamentos de alto costo para sectores vulnerables con “pago de sobornos a funcionarios” entre ellos el propio Spagnuolo. Esa fue la base de la acusación del fiscal que lleva el caso, Franco Picardi.
Spagnuolo fue designado en ANDIS en diciembre de 2023 por decreto del presidente Javier Milei y renunció en agosto de 2025, jaqueado por el escándalo de la difusión periodística de audios donde hablaba de un supuesto esquema de coimas entre laboratorios y la Agencia que llegarían a altos funcionarios del Gobierno nacional.
Al respecto, los camaristas rechazaron nuevos planteos de nulidad de la causa en base a la presunta ilegalidad de esos audios que dieron origen a la investigación porque, remarcaron, se ordenó y está en marcha ya una pericia al respecto.
Los procesamientos fueron resueltos por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello en febrero pasado ya que la causa tramita en el juzgado federal 11 que está vacante y ahora es subrogado por Ariel Lijo, quien quedó a cargo de la investigación.
Los acusados
Entre los 19 acusados está también la ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, a quien se secuestraron casi USD 700.000 en su departamento. Según su declaración, los fajos de billetes encontrados en un allanamiento eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel ángel Calvete, otro de los procesados.
La causa investiga presuntos direccionamientos y retornos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a por lo menos cuatro droguerías sospechadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia judicial se produjo tras la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo en los cuales se mencionaba un supuesto esquema de pago de “retornos” dentro del organismo.
Quiénes son y qué delitos se les imputan
- Diego Spagnuolo: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).
- Daniel Garbellini: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).
- Miguel Ángel Calvete: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 258), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).
- Pablo Atchabahian: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Diego Martín D’ Giano: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Roger Edgar Grant: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Eduardo Nelio González: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Lorena Vanesa Di Giorno: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Andrés Horacio Arnaudo: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Silvana Vanina Escudero: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Alejandro Gastón Fuentes Acosta: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Patricio Gustavo Rama: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Federico Maximiliano Santich: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Guadalupe Ariana Muñoz: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 258), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Julio Cesar Viera: cohecho (art. 258) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Ornella Calvete: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Patricia Liliana Canavesio: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 258), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Ruth Noemí Lozano: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Luciana Ferrari: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).