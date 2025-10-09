AHORA
Coimas en Discapacidad: realizan 25 allanamientos simultáneos
Se trata de operativos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, ordenados por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, vinculados a la causa sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad
En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), iniciada tras la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, la Justicia amplió a 25 los allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia.
Según fuentes judiciales, la decisión de realizar estos nuevos procedimientos se basa en que se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS, de acuerdo a la línea de investigación que sigue la Procuraduría de Investigacions Administrativas (PIA).
En los allanamientos, que realiza la Policía, se buscan celulares y aparatos electrónicos. Según fuentes policiales, hasta el momento no se han solicitado detenciones en el marco de estos procedimientos.
La orden judicial, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, responde a la aparición de nuevos indicios tras el análisis de los teléfonos móviles de los primeros implicados en la causa. De acuerdo con la información recabada, estos dispositivos contenían datos que comprometerían a otras personas, motivo por el cual los operativos se concentran en la localización de aparatos electrónicos pertenecientes a estos nuevos involucrados.
La investigación se originó a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exjefe del área y ex titular de la ANDIS, en los que se describía una supuesta operatoria de pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo. En estos registros, según consta en la causa, se mencionaba la presunta participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de su asesor, Eduardo “Lule” Menem.