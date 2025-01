Franco Colapinto reveló cuáles son sus cábalas a la hora de correr en la Fórmula 1 y contó a qué se hubiese dedicado en caso de no llegar al nivel profesional en el automovilismo.

“Siempre me pongo todo lo derecho primero: guante, bota, cinturón. Creo que de por sí los argentinos tenemos muchas cábalas, estamos un poquito locos”, contó en diálogo con el canal de Youtube “Tavo al Volante”.

En caso de no haber sido piloto, Colapinto contó que se habría dedicado “a ser Uber”, y agregó: “Por suerte hago lo que me gusta”. Por otra parte, sorprendió al afirmar que a la hora de conducir en la calle prefiere usar camionetas: “Me divierte más. No tenés que frenar en los pozos ni preocuparte por pegarle a un cordón, que yo soy medio animalito”.

Franco cuenta un poco de sus cábalas pic.twitter.com/HNj7Bhms7Y — Atencion Colapinto (@atentocolapinto) December 31, 2024

Futuro en la Fórmula 1

Con respecto a su futuro, reconoció: “Por ahora no hay nada cerrado ni confirmado, estamos buscando la mejor opción para mí”. Colapinto deberá realizar pruebas en los modelos de 2022 y 2023 para evaluar que áreas pueden desarrollarse y las posibles mejoras. En este análisis deberá sumar más de seis mil kilómetros con los monoplazas de Williams.

Además, el argentino tendrá que llegar con el simulador en la configuración 2025 a las 10 mil horas, a fin de que el rendimiento del equipo en pista sea más óptimo, y ayudar en la preparación del auto de la temporada 2026.

Otra tarea será la de cumplir con los entrenamientos oficiales de pretemporada y desempeñarse como piloto de reserva y estar preparado en caso de algún imprevisto en el que Carlos Sainz o Alex Albon no puedan competir. Para ello, tiene que presenciar todas las carreras.