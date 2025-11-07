Lando Norris hizo la pole en la clasificación para la carrera sprint del GP de Brasil, fue el más rápido durante la Q1 y Q3 y largará primero el sábado, Kimi Antonelli finalizó segundo, y el otro McLaren, Oscar Piastri, completó el podio. Por su parte, el argentino Franco Colapinto, tras ser confirmado para 2026 por Alpine, no superó la Q1 y comenzará la ‘sprint’ en la 16ª posición.

Norris, puntero del campeonato de pilotos, fue el más rápido durante la primera etapa de la clasificación con un tiempo de 1:09.627, Verstappen y Alonso le siguieron el ritmo pero finalizaron a 3 décimas, también Piastri quedó cerca pero con menor ritmo durante la SQ1. Colapinto se quedó afuera tras en los últimos segundos, se mantuvo 15° hasta una buena vuelta de Lance Stroll que lo relegó a la 16° posición, por lo que no superó el corte al igual que Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Carlos Sainz.

Durante la SQ2, Fernando Alonso fue el más rápido, mientras que la sorpresa fue la eliminación de Lewis Hamilton, junto a Alex Albon, Pierre Gasly, que había hecho una muy buena SQ1, Bortoleto y Bearman. En la SQ3 los dominantes fueron los McLaren, primero Piastri marcando el ritmo, con Russell y Antonelli siguiéndolo de cerca, pero finalmente Norris hizo el mejor tiempo. Verstappen, con una sola vuelta finalizó 6°, por delante de Stroll, Leclerc, Hadjar y Hulkenberg.

Fuente: TyC Sports