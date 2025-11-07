GRAN PREMIO DE BRASIL
Colapinto, confirmado por Alpine como piloto para el 2026, largara 16º la carrera Sprint
En Interlagos, se llevó a cabo la clasificación de la mini carrera correspondiente a la 21° fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1. El argentino no pudo avanzar a la Q2, en la jornada que fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada que viene.
Lando Norris hizo la pole en la clasificación para la carrera sprint del GP de Brasil, fue el más rápido durante la Q1 y Q3 y largará primero el sábado, Kimi Antonelli finalizó segundo, y el otro McLaren, Oscar Piastri, completó el podio. Por su parte, el argentino Franco Colapinto, tras ser confirmado para 2026 por Alpine, no superó la Q1 y comenzará la ‘sprint’ en la 16ª posición.
Norris, puntero del campeonato de pilotos, fue el más rápido durante la primera etapa de la clasificación con un tiempo de 1:09.627, Verstappen y Alonso le siguieron el ritmo pero finalizaron a 3 décimas, también Piastri quedó cerca pero con menor ritmo durante la SQ1. Colapinto se quedó afuera tras en los últimos segundos, se mantuvo 15° hasta una buena vuelta de Lance Stroll que lo relegó a la 16° posición, por lo que no superó el corte al igual que Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Carlos Sainz.
Durante la SQ2, Fernando Alonso fue el más rápido, mientras que la sorpresa fue la eliminación de Lewis Hamilton, junto a Alex Albon, Pierre Gasly, que había hecho una muy buena SQ1, Bortoleto y Bearman. En la SQ3 los dominantes fueron los McLaren, primero Piastri marcando el ritmo, con Russell y Antonelli siguiéndolo de cerca, pero finalmente Norris hizo el mejor tiempo. Verstappen, con una sola vuelta finalizó 6°, por delante de Stroll, Leclerc, Hadjar y Hulkenberg.
