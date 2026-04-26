El piloto argentino Franco Colapinto deslumbró a los fanáticos durante el Road Show en la Ciudad de Buenos Aires con su primera salida en el Lotus E20 del 2012.

Colapinto, quien atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 1, recorrió algunas cuadras en Avenida del Libertadores y otras en Avenida Sarmiento en el Lotus que sorprendió al mundo en el 2012 con una gran actuación del finlandés Kimi Raikkonen.