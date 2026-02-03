El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) continuará su preparación de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1 en las próximos días, cuando se lleven a cabo los tests en Bahréin.

Colapinto viene de tener una muy buena semana en Barcelona, donde giró los días lunes y miércoles. En dichas pruebas pudo realizar una buena cantidad de vueltas, lo que le permitió sumar confianza a bordo de su A526, e incluso finalizó segundo la primera jornada en que salió a pista y cuarto solo dos días después.

La actividad para Colapinto continuará entre el 11 y el 13 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, donde se especula con la posibilidad de que las pruebas sean también privadas, tal como ocurrió en Barcelona, debido a la falta de fiabilidad de los monoplazas de varios equipos ante la nueva reglamentación.

En las mismas, los equipos tendrán la posibilidad de dividir la actividad de sus pilotos ya sea por sesiones (mañana y tarde) o repartiendo los días de manera equitativa.

Pero este no será el final de la pretemporada, ya que solo una semana después, entre el 18 y el 20, los pilotos volverán a girar en Bahréin, con el objetivo de ultimar detalles antes del primer Gran Premio del año, que será entre el 6 y el 8 de marzo en Australia.

Colapinto quiere dejar atrás el complicado 2025 que tuvo en su temporada estreno en Alpine, donde no pudo sumar puntos en 18 Grandes Premios disputados.

Pero para este 2026 las sensaciones son totalmente diferentes, ya que en Alpine comenzaron a utilizar el motor de Mercedes, que es uno de los mejores sino el mejor, alcanzaron el peso mínimo y tuvieron muchas horas de túnel de viento para mejorar la aerodinámica.

A todo esto hay que sumar que Colapinto tuvo la oportunidad de participar en los detalles para el diseño de un monoplaza por primera vez, por lo que se sentirá mucho más cómodo en el mismo.

Se espera que, al menos en los primeros Grandes Premios, Alpine sea uno de los equipos que pueda pelear por terminar en la zona de puntos.

Fuente: Noticias Argentinas