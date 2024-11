Franco Colapinto llegó a Las Vegas con la mente en el juego. Como bien dijo hace unas horas: "Voy a hablar de automovilismo y nada más", enfocado solamente en lo que será su séptima carrera de Fórmula 1 y el principio del fin de esta temporada. Pero antes, se hizo el tiempo para pasar por el Fan Zone de Williams el martes por la noche para encontrarse con sus fanáticos previo al Gran Premio de Las Vegas. Y digamos que allí rompió un poco el protocolo.

Allí respondió varias preguntas de los seguidores que fueron a alentarlo este fin de semana, generando un divertido ida y vuelta como de costumbre y hasta hizo un chiste sobre su encuentro con la China Suárez.

Los fan Zones de Franco Colapinto siempre son puro entretenimiento. Entre el carisma del piloto y las risas perdidas del presentador que no habla español pero intenta seguirle el hilo al argentino. Sin embargo, a veces el que se pierde es el propio piloto, quien se distrae con todas las personas en la sala.

En esta ocasión, mientras una fanática le hacía una pregunta, el piloto se distrajo porque encontró entre el mar de gente a Cristian Tejera, su ex motorista de sus primeros años en el automovilismo. "Perdón tengo TDAH", le respondió a la seguidora. "¡Es Cris! Mi motorisita desde que era muy chiquito, desde que me sacó a correr en karting. Él es una de las personas por las que estoy acá", contó emocionado.

El tierno momento de Franco Colapinto con Alan, un mini fanático

La Fórmula 1 es un deporte que atrae a todas las edades, y en medio de la horda de fanáticos que siempre van a alentar a sus pilotos favoritos no pueden faltar los niños que sueñan con algún día convertirse en pilotos de la Máxima. En el fan zone de Williams, Colapinto tuvo un tierno encuentro con Alan, un niño que sueña ser como él.

"Cuando sea grande quiero ser como vos", le dijo Alan, y Colapinto le contestó con toda la seguridad: "Vas a ser mucho mejor que yo". El piloto se emocionó por la presencia del niño, y le preguntó si se podían sacar una foto juntos, a lo que Alan le respondió tímidamente que si.

Colapinto habló de la China Suárez

Cuando uno de los fanáticos le preguntó cómo se prepara mentalmente para la competencia, para tomar decisiones a alta velocidad en el medio de la carrera, y para en general estar enfocado mentalmente, el piloto contestó: "No mentalmente bárbaro. Habrás visto las redes... de diez", refiriéndose a todo el ruido que se generó en redes en los últimos días luego de que se filtraran algunos videos del pilarense junto a la China Eugenia Suárez en Madrid.

Sin dudarlo, el fanático le aseguró: "No le des bola porque no tenes que explicarle nada a nadie, hacé lo que quieras con tu vida". Colapinto luego explicó que para afrontar estas situaciones siempre tuvo ayuda profesional. "Yo desde chiquito tuve un psicólogo que me ayudó mucho y me sigue ayudando hoy en día. En el deporte actual es muy importante estar bien mentalmente".

Mientras se prepara para la carrera, Colapinto dijo estar muy emocionado por correr en el circuito nocturno, especialmente el de Las Vegas, que todavía es desconocido para él. "Cada fin de semana es un nuevo desafío", aseguró. "Creo que en estas últimas carreras podemos tener buenos resultados".