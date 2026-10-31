La temporada 2026 de la Fórmula 1, que tiene como líder a Kimi Antonelli de Mercedes, tendrá su 21º carrera del año en el Gran Premio de México y este viernes se desarrollarán las prácticas libres 1 y 2, y ya se llevó a cabo la PL3 en el primer turno del sábado, en el autódromo Hermanos Rodríguez.

En la primera práctica libre, en la que Colapinto no estuvo presente, Charles Leclerc encabezó la clasificación de la sesión con un tiempo de 1:18.128. El segundo lugar fue para Kimi Antonelli, quien registró 1:18.787 con Mercedes, mientras que Fred Vesti completó el podio con 1:18.861 al volante del monoplaza de George Russell. Ferrari fue la única escudería que contó con sus dos pilotos titulares en pista.

En Alpine, Gabriele Minì reemplazó a Colapinto, completó 20 vueltas y finalizó 14°, con un mejor tiempo de 1:19.946. Por su parte, Pierre Gasly marcó 1:19.210, fue 0.736 segundos más rápido y terminó en la sexta posición.

Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre, con un mejor tiempo de 1:19.132, y tuvo su primer contacto con el circuito mexicano. Su compañero de equipo terminó octavo con un registro de 1:18.407.

"No fue tan mal. Creo que hay mucho por mejorar, perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo que ganar ahí. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron, hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas más", comentó Colapinto tras su actuación en la FP2.

Franco Colapinto cerró la FP3 del GP de México en el 12.º puesto, con una vuelta de 1:18.652 a poco más de un segundo del mejor tiempo de Lando Norris (1:17.600). Tras trabajar con neumáticos medios en el primer tramo de la sesión, el argentino mejoró con gomas blandas en su simulacro de clasificación y terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, por apenas 22 milésimas. Fue una práctica positiva en la exigente altura de la Ciudad de México que alimenta la ilusión de cara a la clasificación de esta tarde, donde Alpine buscará meterse en la pelea por el top 10.

Cómo es el circuito del GP de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2 km sobre el nivel del mar, lo que convierte la vuelta de 4,3 km en una experiencia que te deja sin aliento. La pista sigue en gran medida el trazado del circuito original de 1959; la principal diferencia es que la espectacular -espectacularmente aterradora- curva Peraltada ahora está dividida en dos, y el circuito serpentea a través de un antiguo estadio de béisbol, lo que ofrece una de las vistas más singulares de la Fórmula 1.

Longitud del circuito : 4.304 km

: 4.304 km Primer Gran Premio : 1963

: 1963 Número de vueltas : 71

: 71 Distancia de carrera : 305.354 km

: 305.354 km Récord de vuelta: Valtteri Bottas (2021) - 1:17.774

Fuente: TyC Sports Online