Franco Colapinto consumó una magnífica actuación en el Gran Premio de Las Vegas y repitió su mejor resultado histórico en la Fórmula 1: terminó sexto en el trazado callejero estadounidense. Max Verstappen se quedó con una épica victoria en una apasionante carrera. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri acompañaron al neerlandés de Red Bull en el podio. Alpine cosechó importantes puntos, ya que Pierre Gasly cruzó la bandera a cuadros en la quinta plaza.

Toda la competición tuvo un desarrollo vibrante en el que existió un tren de monoplazas del primero hasta el 11° lugar. Debido al despliegue de energía que tienen los monoplazas con el reglamento que se estrenó en 2026, los corredores intercambiaron posiciones de manera constante a lo largo de las 50 vueltas. Tanto Colapinto como Alpine formaron parte del grupo integrado por los equipos de punta (Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari) que peleó por los primeros diez lugares.

Liam Lawson sufrió una fuga de combustible en su Racing Bulls en la previa, algo que lo obligó a salir desde los boxes y le permitió a Colapinto comenzar como el octavo mejor ubicado. Franco consumó una sublime largada en la que superó a su compañero de Alpine y al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, un problema con el sobrecalentamiento de sus neumáticos le provocó dificultades para defenderse de los ataques rivales.

Colapinto resolvió la adversidad de inmediato y volvió a la lucha con una magnífica maniobra: adelantó a los dos corredores de McLaren en un solo movimiento. Rafael Cámara y Sergio Checo Pérez provocaron un Safety Car por un toque entre sí en la vuelta 19 y, pese a que perdió en la parada en boxes, el argentino se mantuvo entre los primeros puestos, ya que Arvid Lindblad abandonó en Racing Bulls e Isack Hadjar cayó al fondo de la grilla por daños en el alerón delantero.

El argentino continuó con una actuación brillante en la que no cometió errores. Algunos adelantemientos clave, el choque entre las Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc —fue penalizado— y un insólito error de George Russell le permitieron a Colapinto terminar en la sexta posición. De esta manera, repitió su mejor resultado personal en la F1, que lo había conseguido en Canadá.

“El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras. Y creo que, para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno”, analizó Colapinto con Motorsport.

Al igual que Colapinto, Pierre Gasly consumó una brillante actuación. El francés coqueteó durante gran parte de la carrera con el podio, al punto de que llegó a ubicarse segundo. Más allá de una caída parcial de su rendimiento y un pedido de la escudería para que no luchen en pista entre compañeros (Franco estaba a menos de un segundo detrás), el experimentado corredor culminó quinto. Gracias al sexto lugar de su compañero albiceleste, Alpine sumó un total de 18 unidades.

Respecto a la lucha por la punta, Max Verstappen dio una clase magistral de manejo. El neerlandés controló la carrera bajo una presión intensa de sus rivales. George Russell, Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli intentaron arrebatarle la victoria, pero el hombre de Red Bull defendió un nuevo triunfo que lo asienta en el segundo puesto del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1, que ya tiene al italiano de Mercedes como el campeón.

Russell cometió un insólito error cerca del final que lo desligó de la lucha por la punta, mientras que Antonelli tuvo un problema con su Mercedes en la anteúltima vuelta. Esto le permitió a Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren, acompañar a Verstappen en el podio de Las Vegas.

El calendario de la Fórmula 1 se terminará con dos citas en Medio Oriente. El fin de semana del 27 al 29 de noviembre se realizará el GP de Qatar. La actividad principal está pautada para el domingo a las 13:00 (hora argentina). La temporada bajará el telón del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi: la última carrera iniciará a las 10:00. Hay que destacar que la categoría ratificó las carreras a pesar del conflicto bélico, ya que presentó garantías de seguridad para que la competición se lleve a cabo sin problemas.