Colapinto había largado desde atrás de todo debido a un cambio técnico en el auto por parte de su equipo, según informó previamente Agencia Noticias Argentinas.

Tras una muy mala jornada de viernes y sábado, Colapinto finalizó último en la clasificación, muy lejos de su compañero el francés Pierre Gasly, quien salió desde la décima posición en la grilla.

Por una modificación no permitida al monoplaza por parte del equipo de Alpine, Colapinto tuvo que largar desde el pitlane, otro problema más para el argentino.

La carrera la ganó con una gran estrategia el neerlandés Max Verstappen con Red Bull, mientras que Oscar Piastri cerró como escolta con el McLaren y de manera sorpresiva, con Williams, el español Carlos Sainz culminó el podio tercero.

La competencia tuvo movimiento apenas en la largada, cuando Piastri aprovechó la mejor tracción por el exterior para sostener la pole y Verstappen superó sin dificultad a Norris para colocarse segundo.

El desarrollo lineal previsto cambió con el safety car provocado por el toque entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly, que abrió el juego estratégico.

Verstappen y casi todo el grupo fueron a boxes para cambiar los neumáticos medios pero McLaren decidió lo contrario y dejó a Piastri y Norris en pista para establecer un 1-2 que debía respaldarse con ritmo y distancia sobre el holandés.

Esa ventaja nunca llegó y la estrategia quedó comprometida para el resto de la prueba, cuando en la vuelta 32 el campeón cumplió su segunda parada con la goma dura, seguido por Sainz, Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Isack Hadjar y George Russell.

Con el compuesto duro, Verstappen recortó la diferencia hasta quedar debajo del segundo respecto de Norris y McLaren asumió entonces que su apuesta inicial no había funcionado.

En el giro 42, Piastri ingresó a boxes y volvió a pista a 17 segundos del Red Bull. Dos vueltas después, Norris hizo su parada, pero regresó detrás del Williams de Sainz y del Mercedes de Antonelli, complicando su remontada.

El británico inició un ataque constante sobre Antonelli, pero solo consiguió superarlo en la última vuelta para terminar cuarto, detrás de un Sainz que llevó un auto dañado al podio. Piastri cedió terreno y Verstappen se encaminó sin oposición hacia la victoria.ydTBSQ

El campeonato queda abierto para Abu Dhabi: Norris lidera con 408 puntos, Verstappen queda segundo con 396 y Piastri cae al tercero con 392.

