El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró el viernes de la peor manera en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, ya que chocó, provocó la bandera roja y terminó vigésimo primero en la práctica libre 2.

El dominio fue para Ferrari, ya que el monegasco Charles Leclerc dominó en la primera práctica libre y en la siguiente la primera posición fue para el británico Lewis Hamilton.

Al momento del choque, Colapinto marchaba en el vigésimo lugar cuando restaba poco más de media hora para que finalizara la sesión. El accidente del argentino fue en la última curva del circuito de Hungaroring, donde perdió el control de su Alpine y terminó estrellándose contra la contención.

De esta manera, Colapinto queda al límite en el GP de Hungría ya que en la práctica libre 1 no pudo decir presente debido a que fue reemplazado por el estonio Paul Aron por la disposición de la FIA de que los rookies tienen que participar en al menos cuatro sesiones de entrenamientos al año.

Es por esta razón que Colapinto tendrá que exprimir al máximo a su Alpine en la práctica libre 3, que será este sábado a partir de las 7:30 de la mañana, con el objetivo de poner a punto su monoplaza de cara a la clasificación, que está programada para las 11 de la mañana.

El único piloto que terminó por debajo suyo en la FP2 fue el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), quien no pudo salir a pista tras el choque que protagonizó en la primera tanda de entrenamientos.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó las dos sesiones del día en el decimocuarto lugar.

Fuente: NA