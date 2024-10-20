El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, protagonizó una impresionante remontada, terminó décimo en el Gran Premio de Estados Unidos y sumó un punto en el campeonato. El triunfo fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que dominó de principio a fin.

La clave para Colapinto, que corre con Williams, fue la buena estrategia de su escudería, que lo sacó a la pista con gomas duras y estiró la parada en boxes.

Tras una accidentada largada, en la que comenzó decimoquinto, Colapinto terminó la primera vuelta en la decimosexta posición, aunque poco a poco fue superando rivales y acumulando buenos tiempos de vuelta con las gomas duras.

Esto le permitió estirar su parada en boxes para la vuelta 40, cuando marchaba octavo, para caer hasta la duodécima posición.

Luego de su reincorporación a la pista, el pilarense pasó al japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls) por un trompo y luego pasó al francés Pierre Gasly (Alpine), para quedar décimo y sumar nuevamente un punto en la Fórmula 1.

Incluso estuvo muy cerca de sumar un punto extra por la vuelta rápida, pero Alpine hizo parar al francés Esteban Ocon para ponerle gomas blandas y que se la arrebatara.

Por otra parte, su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, finalizó en la decimosexta colocación.

El triunfo fue para Leclerc, que tomó el liderazgo en la primera vuelta y dominó sin inconvenientes a un ritmo impresionante. El podio lo completaron el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que estiró la ventaja en el campeonato sobre el británico Lando Norris (McLaren).

Este último había superado a Verstappen, pero fue sancionado con cinco segundos por una maniobra que los comisarios de pista consideraron ilegal para pasar a Verstappen y terminó cayendo al cuarto lugar.

De esta manera, Verstappen estiró a 57 puntos la ventaja en el campeonato.

Así están las posiciones en el campeonato de Fórmula 1:

1- Max Verstappen (Red Bull): 354

2- Lando Norris (McLaren): 297

3- Charles Leclerc (Ferrari): 275

4- Oscar Piastri (McLaren): 247

5- Carlos Sainz Jr. (Ferrari): 215



