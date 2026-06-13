Franco Colapinto fue muy duro con el funcionamiento del auto tras la clasificación en Barcelona. “Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero”, contó el piloto argentino.

La pole position la consiguió el británico George Russell (Mercedes), el segundo puesto quedó en manos de otro británico como Lewis Hamilton (Ferrari) y completó el podio el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto aseguró que viene siendo un fin de semana muy malo en general, no solo en su rendimiento sino también en el auto.

“No sale nada. Es muy malo el balance en general. No le encontramos la vuelta en todo el fin de semana. Di vuelta el auto para la FP3, lo di vuelta para la clasificación, pero aun así nada funciona”. Y siguió: “Estoy un poco perdido y es bastante frustrante porque trato de ir al límite, jugándomela e igualmente no sale nada”.

Aunque no se mostró del todo pesimista de cara a la carrera de este domingo: “Hay que trabajar para mañana. Largando 13 hay posibilidades, no estamos tan lejos de los puntos y vamos a intentar hacer una buena carrera”.

El GP de Barcelona de la Fórmula 1 se disputará este domingo 14 de junio a las 10 de la Argentina.

Fuente: ElOnce