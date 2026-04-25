Uno de los eventos más esperados por los fanáticos del automovilismo se desarrollará este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, con el road show que tendrá como protagonista a Franco Colapinto. La jornada, que se llevará a cabo en el barrio de Palermo, combinará exhibiciones en pista, homenajes a figuras históricas y un importante despliegue logístico en una de las zonas más transitadas de la capital.

El momento central del evento se dará a las 14.30, cuando Colapinto se suba a la histórica “Flecha de Plata”, el Mercedes con el que Juan Manuel Fangio dejó su huella en el automovilismo mundial. Este tramo tendrá un carácter especial, ya que funcionará como homenaje a la trayectoria del quíntuple campeón del mundo.

Luego de esa participación, el piloto argentino volverá a salir a pista a bordo de un Lotus, en otra de las exhibiciones programadas. El cierre de la jornada está previsto para las 15.55, con una vuelta final en un colectivo descapotable, desde el cual saludará al público presente. Según lo informado por la organización, las actividades se extenderán hasta después de las 16.

El circuito elegido para el road show abarcará distintos puntos emblemáticos de Palermo. El recorrido incluirá la avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche, además de la avenida Sarmiento y la zona del Monumento a los Españoles, donde se concentrará buena parte de los espectadores.

En paralelo, el evento implicará un importante operativo de tránsito. Los cortes comenzaron en los días previos, con restricciones parciales vinculadas al armado de estructuras y tareas de seguridad. A partir del sábado a las 8, se implementarán cortes totales en la avenida Sarmiento, entre Santa Fe y Figueroa Alcorta.

El domingo, jornada principal del evento, las restricciones se intensificarán y se extenderán entre las 7 y las 18. En ese lapso, habrá cortes en la avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero; en avenida Sarmiento, entre Santa Fe y Figueroa Alcorta; en Adolfo Berro, entre Casares y Sarmiento; en Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y también en tramos de Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre Libertador y Cerviño.

Además, se dispondrán controles especiales, limitaciones al tránsito peatonal en sectores específicos y espacios reservados exclusivamente para vecinos de la zona, con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar la seguridad durante toda la jornada.

Desde la organización recomendaron asistir utilizando transporte público, para evitar complicaciones en el acceso. Entre las opciones sugeridas se encuentran distintas líneas de colectivos y la línea D de subte, con descenso en la estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros del circuito.

También se informó que no estará permitido acampar en las inmediaciones, ni ingresar con paraguas o instalar puestos de venta ambulante, en línea con las medidas de seguridad previstas para este tipo de eventos masivos.

En cuanto al acceso, si bien las entradas para los sectores Fan Zone y Hospitality se agotaron rápidamente, el evento contará con amplias zonas de acceso libre. Estos espacios estarán distribuidos a lo largo del circuito, principalmente sobre las avenidas por donde se desarrollará el recorrido.

Si bien no dispondrán de tribunas ni servicios adicionales, permitirán a los asistentes ubicarse en distintos puntos para observar el paso de los autos y disfrutar de una jornada que promete convocar a una gran cantidad de público.

Con información de Perfil