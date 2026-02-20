El piloto argentino cerró la pretemporada en Bahréin con un sexto puesto y 120 vueltas completadas, y destacó los avances técnicos rumbo a 2026.

Colapinto, ilusionado con el nuevo Alpine en la F1, dejó sensaciones positivas tras completar el último test de pretemporada en el Circuito Internacional de Circuito Internacional de Baréin. El piloto argentino finalizó sexto en la tabla de tiempos y cerró una jornada intensa con 120 vueltas acumuladas, en lo que representó uno de los ensayos más exigentes antes del inicio del campeonato 2026 de la Fórmula 1.

Al bajarse del monoplaza del equipo Alpine F1 Team, el joven de 22 años no ocultó su entusiasmo. “Estoy muy contento de haber terminado las pruebas de pretemporada de forma positiva, con 120 vueltas completadas en lo que ha sido un día muy agitado en el auto”, expresó. Las condiciones climáticas extremas, con altas temperaturas durante toda la jornada, pusieron a prueba tanto al piloto como a la confiabilidad del coche.

“Fue fantástico haber podido completar dos sesiones sólidas y un buen número de vueltas. Hoy fue beneficioso empezar a exigir un poco más al auto y trabajar en diferentes aspectos de la configuración”, agregó el argentino, que encara su primera temporada completa desde el arranque del calendario.

Evolución técnica y trabajo en equipo

Colapinto destacó también el progreso técnico del equipo a lo largo de las pruebas realizadas entre Barcelona y Bahréin. Según explicó, el trabajo se enfocó en comprender el comportamiento de los nuevos monoplazas bajo el reglamento actualizado para 2026.

“Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante, ya que hay mucho que aprender y entender sobre estos nuevos coches”, analizó. La adaptación a los cambios aerodinámicos y de configuración fue uno de los ejes centrales del plan de trabajo.

El argentino también se refirió a su vínculo con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien continuará con el programa de pruebas. “Tenemos algunas ideas para seguir mejorando, que estoy seguro de que Pierre estará deseando probar mañana. Lo voy a seguir de cerca”, comentó, en referencia a la última jornada de ensayos.

La mira puesta en Australia

Colapinto ahora enfoca su atención en el inicio oficial del campeonato, que tendrá lugar en el Gran Premio de Australia. La actividad comenzará el viernes 6 de marzo en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne, y la primera carrera del año se disputará el domingo 8.

Será una cita especial para el piloto argentino, ya que por primera vez iniciará una temporada desde la primera fecha, con una preparación completa y el respaldo de un equipo que apuesta a consolidarse en la zona media de la parrilla.

El sexto lugar en los tiempos de Bahréin no define posiciones reales de competencia, pero sí refleja una evolución consistente en el rendimiento del auto. En un contexto de cambios reglamentarios y reconfiguración de fuerzas dentro de la categoría, cada detalle técnico puede marcar diferencias.