Franco Colapinto logró captar la atención del mundo de la Fórmula 1 tras sus primeras cinco carreras con Williams, donde demostró ser más que un simple reemplazo. En el marco del Gran Premio de San Pablo, el joven piloto argentino, de 21 años, habló sobre el creciente interés de Red Bull Racing por ficharlo, en un momento en el que surgen rumores sobre la posible salida de Sergio “Checo” Pérez.

“Creo que no debería ser yo la persona a la que se le pregunte sobre eso. Si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan buscar otra oportunidad”, comentó Colapinto, quien ha mantenido un desempeño notable al empatar en tiempos con su compañero Alex Albon. A pesar de las especulaciones, el piloto se mostró enfocado en su actuación en Brasil y expresó su deseo de seguir creciendo en la categoría.

Al lado de figuras como Lewis Hamilton y Lance Stroll durante el media day, Colapinto fue claro sobre su futuro: “Pienso que no voy a correr en Fórmula 1 el año que viene. Estoy disfrutando esta oportunidad increíble que me brindó Williams y trato de dar lo mejor de mí”. A pesar de no anticipar un lugar en la parrilla para el 2025, no descarta la posibilidad de seguir en la categoría en 2026 o 2027.

Lewis Hamilton, ídolo de Colapinto, también se pronunció sobre su desempeño: “Creo que se ha ganado el derecho a estar aquí”. El británico subrayó la importancia de que Colapinto se mantenga concentrado en su trabajo y continúe demostrando su talento en la pista. “Es genial ver que los jóvenes talentos tienen la oportunidad de salir y brillar”, agregó, haciendo referencia a la competencia que Colapinto le presentó en el Gran Premio de Bakú.

Los rumores sobre el interés de Red Bull han crecido en las últimas semanas, con el jefe del equipo, Christian Horner, confirmando que están “sondeando” la posibilidad de fichar al argentino. Esta noticia llega en un contexto donde Colapinto se prepara para un gran fin de semana en Interlagos, con una multitud de fanáticos argentinos esperados en el circuito.

El GP de San Pablo se convierte en una vitrina para el talento de Colapinto, quien realizará su debut en el circuito el viernes con la primera práctica a las 11:30 (hora de Argentina). La clasificación para la carrera corta tendrá lugar el mismo día a las 15:30, mientras que la Sprint está programada para el sábado, y la carrera principal se llevará a cabo el domingo a las 14:00.

(Infobae)