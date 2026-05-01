El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, culminó en el puesto 11 de la práctica libre del Gran Premio de Miami.

En el Autódromo Internacional de dicha ciudad de Estados Unidos, el oriundo de Pilar inició la sesión a los 7 minutos de comenzada y con neumáticos duros al igual que su compañero francés Pierre Gasly.

En su vuelta 9 y a la media hora de práctica, Colapinto ingresó a boxes estando en el séptimo lugar. El argentino se quedó en los pits durante 50 minutos y retornó a la pista con neumáticos duros.

Su último ingreso a boxes se dio a falta de 18 minutos para el final, estando en el noveno puesto y con 24 vueltas realizadas. En este último ingreso, el argentino cambió los neumáticos duros por los blandos y retornó para los últimos diez minutos de sesión que decretaron su puesto 11 en dicha práctica, con 33 vueltas completadas.

Quien se llevó la práctica libre fue el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc,que lideró la sesión con un tiempo de 1:29:310. A este lo escoltaron el neerlandes de Red Bull, Max Verstappen, y el australiano de McLaren, Oscar Piastri.

A las 17.30 de la Argentina, se llevará a cabo la clasificación sprint para lo que será la carrera sprint del sábado a las 13.

Fuente: Noticias Argentinas