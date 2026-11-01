El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) finalizó tercero en el Gran Premio de México y se consagró como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con solo 20 años.

El triunfo fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que en la segunda posición finalizó el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El argentino Franco Colapinto (Alpine), por su parte, redondeó una carrera prácticamente perfecta para terminar octavo y así sumar seis puntos en el campeonato.

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