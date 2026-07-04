Franco Colapinto tendrá una carrera cuesta arriba este domingo en Silverstone. El piloto argentino cometió un error en su último intento de la Q1, se despistó cuando venía mejorando su registro y quedó eliminado en la primera tanda de clasificación. Como consecuencia, largará desde el 19° puesto, una posición que, salvo una carrera completamente caótica, prácticamente lo deja sin posibilidades reales de pelear por los puntos.

La clasificación comenzó con condiciones complicadas por las fuertes ráfagas de viento y una temperatura de pista de 38,4°C. El primer gran susto de la sesión lo protagonizó George Russell, quien siguió de largo en una curva y logró detener su Mercedes a centímetros del muro. El británico pudo regresar a los boxes sin daños importantes.

En ese contexto, Alpine volvió a sufrir. En los primeros intentos, Pierre Gasly marcó un tiempo de 1:31.086 que lo ubicaba 16°, mientras que Colapinto quedaba 17° con 1:31.321, ambos muy cerca de la zona de eliminación. Adelante, Charles Leclerc imponía el ritmo con 1:29.534.

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El panorama confirma una tendencia que ya se había visto en Austria. Alpine dejó de ser claramente el "mejor del resto" detrás de los cuatro grandes equipos -McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull-. Racing Bulls continúa creciendo, los Williams dieron un salto de rendimiento jugando de local y hasta Audi parece cada vez más competitivo. El quinto lugar del equipo francés en el Campeonato de Constructores empieza a verse amenazado.

Con la necesidad de mejorar, ambos pilotos salieron para un último intento cuando restaban apenas un par de minutos para el final de la Q1. Gasly cumplió el objetivo y escaló hasta el 13° lugar gracias a una vuelta de 1:30.345.

Colapinto también venía mejorando y todo indicaba que tenía ritmo para avanzar a la Q2. Sin embargo, el viento más un error lo llevaron a despistarse en una de las curvas rápidas de Silverstone. Afortunadamente evitó el impacto gracias a las amplias zonas de escape del circuito británico, pero perdió toda posibilidad de completar una vuelta competitiva.

El resultado fue un duro 19° puesto para la grilla de largada. Junto al argentino quedaron eliminados Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll y Fernando Alonso.

Más allá del error de Colapinto -su primera eliminación en Q1 del año- , la clasificación volvió a dejar una señal preocupante para Alpine. Mientras Gasly logró rescatar un lugar en la Q2, el equipo ya no dispone de la ventaja que exhibía hace apenas algunas fechas sobre sus rivales directos. Con Racing Bulls, Williams y Audi cada vez más cerca -e incluso por delante en varios momentos del fin de semana-, cualquier error se paga muy caro.

Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Colapinto. Un despiste cuando estaba construyendo su mejor vuelta lo condenó a una largada desde la penúltima fila, desde donde necesitará una carrera excepcional y varios imprevistos ajenos para aspirar a terminar entre los diez primeros.

La Q2 se demoró algunos minutos para limpiar la grava que quedó sobre el asfalto tras el despiste de Colapinto. Y la tendencia del fin de semana terminó de confirmarse: Racing Bulls se consolidó como el quinto mejor equipo de la parrilla al meter a sus dos pilotos en la Q3. Los eliminados en esta instancia fueron Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly (largará 12°), Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Alex Albon. Kimi Antonelli marcaba el camino con el mejor tiempo.

Finalmente, en la Q3, Antonelli siguió reafirmando su gran momento y que es el candidato a ganar la carrera del domingo. No solo por haberse quedado con la pole, sino con la muestra en la Sprint, tras haber superado a Lewis Hamilton para quedarse con la prueba corta. Detrás del italiano largarán las Ferrari de Leclerc y Hamilton. Russel, que no levanta, picará cuarto.

La carrera del GP de Gran Bretaña será este domingo a las 11 de la mañana (hora de Argentina).

Así largarán en el GP de Gran Bretaña

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Lewis Hamilton (Ferrari)

4- George Russell (Mercedes)

5- Isack Hadjar (Red Bull)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Max Verstappen (Red Bull)

8- Oscar Piastri (McLaren)

9- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10- Liam Lawson (Racing Bulls)

11- Gabriel Bortoleto (Audi)

12- Pierre Gasly (Alpine)

13- Nico Hulkenberg (Audi)

14- Oliver Bearman (Haas)

15- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Valtteri Bottas (Cadillac)

19- Franco Colapinto (Alpine)

20- Sergio Pérez (Cadillac)

21- Lance Stroll (Aston Martin)

22- Fernando Alonso (Aston Martin)

Fuente: Olé