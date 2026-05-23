El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una gran clasificación y consiguió el décimo lugar para la largada en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Canadá.

La pole position quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), que este sábado al mediodía había ganado la carrera sprint.

La clasificación comenzó muy bien para Colapinto incluso desde la Q1, ya que rápidamente registró un tiempo que le permitía ilusionarse con superar cómodamente el corte. En los últimos minutos de dicha tanda clasificatoria, mejoró aún más su registro, al girar en 1:14,466 y así meterse cómodamente en la Q2.

El gran momento de la clasificación para el argentino llegó en la Q2, ya que allí exprimió al máximo las capacidades de su Alpine y consiguió un más que destacable décimo puesto para clasificar con lo justo a la Q3.

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En la última tanda el argentino no pudo registrar un buen tiempo y quedó lejos de las primeras posiciones, aunque el décimo lugar le permitirá iniciar la carrera en puestos de puntos y afirmar su gran momento en la categoría, ya que venía de finalizar séptimo hace unas semanas en el GP de Miami y este sábado tuvo una gran actuación en la carrera sprint, donde quedó noveno y a solo un puesto de la zona de puntos.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Russell voló en la última vuelta cuando el cronómetro ya estaba en cero para registrar un tiempazo de 1:12,578 y así sacarle solo 68 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli. Ambos pilotos tuvieron una fuerte disputa en la carrera sprint de este sábado al mediodía, por lo que se espera una tremenda batalla entre ambos desde la primera curva.

La segunda fila estará compuesta por los pilotos de McLaren, que son el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, mientras que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) largará quinto.

La carrera del GP de Canadá será este domingo a las 17 (hora de Argentina).

Así largarán en el GP de Canadá

1- George Russell (Mercedes)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Lewis Hamilton

6- Verstappen (Red Bull)

7- Isack Hadjar (Red Bull)

8- Charles Leclerc (Ferrari)

9- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10- Franco Colapinto (Alpine)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Liam Lawson (Racing Bulls)

13- Gabriel Bortoleto (Audi)

14- Pierre Gasly (Alpine)

15- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

16- Oliver Bearman (Haas)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Alexander Albon (Wi)

19- Fernando Alonso (Aston Martin)

20- Sergio Pérez (Cadillac)

21-Lance Stroll (Aston Martin)

22- Valtteri Bottas (Cadillac)

Fuente: NA