El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto durante el segundo entrenamiento libre (FP2) del Gran Premio de Catar de Fórmula 1, penúltima fecha de la temporada 2026 disputada en el Circuito Internacional de Lusail (Losail), trazado de 5.419 metros.

El argentino completó entre 29 y 30 vueltas al volante de su Alpine A526 y registró su mejor marca en 1m25s733, quedando a 2s656 del líder.

Durante la primera noche qatarí, Colapinto centró su labor en ajustar la configuración para establecer una base para la puesta a punto del auto y obtuvo su mejor tiempo con neumáticos medios, ya que con el compuesto blando no logró cerrar un giro limpio por el tráfico en pista y las interrupciones de la tanda.

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, culminó 12° con 1m24s764, superando al argentino por 969 milésimas, no obstante, el francés protagonizó el incidente más fuerte de la sesión al perder el control y la estabilidad de su A526 a alta velocidad mientras intentaba mejorar sus tiempos, despistándose y quedando atrapado en la cama de leca.

El hecho provocó una bandera roja para retirar el monoplaza y generó la visible molestia de Flavio Briatore en el box, quien fue captado quitándose los auriculares por la transmisión oficial.

Anteriormente, la práctica había sufrido otra bandera roja por un trompo de Charles Leclerc con su Ferrari. Debido a ambas detenciones, la Dirección de Carrera extendió el entrenamiento por 13 minutos para recuperar tiempo de rodaje.

En la tabla general, Kimi Antonelli dominó la sesión para Mercedes con 1m23s077, escoltado por su compañero George Russell a 127 milésimas y Lando Norris a 445 milésimas.

Oscar Piastri y Max Verstappen completaron los cinco primeros lugares, seguidos en el top 10 por Isack Hadjar, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Cómo le fue a Colapinto en la FP1

Colapinto (Alpine) tuvo una buena actuación para terminar duodécimo en la práctica libre 1 del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo segunda fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto registró un mejor tiempo de vuelta de 1:25,409 y finalizó a dos segundos y 192 milésimas del líder, que fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

El argentino, que viene de tener una muy buena actuación en el GP de Las Vegas, donde finalizó sexto e igualó su mejor resultado en la categoría, se mostró muy sólido durante toda la sesión y, pese a no exprimir al máximo a su Alpine, le alcanzó para quedar muy cerca del top 10.

De esta manera, Colapinto tuvo un comienzo alentador en el GP de Qatar, en el que dice presente por tercera ocasión en su carrera y donde todavía no logró sumar puntos.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, registró un tiempo de vuelta medio segundo mejor para quedar décimo.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el campeón Antonelli arrasó gracias a su vuelta de 1:23,217, que le permitió sacarle más de medio segundo a su escolta, que fue el británico George Russell (Mercedes).

A su vez, el top 5 lo completaron el francés Isack Hadjar (Red Bull), el británico Lando Norris (McLaren) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

La actividad continuará este sábado 28 de noviembre con el tercer entrenamiento a las 11.30 y la clasificación a las 15.00 (hora de Argentina), instancia clave para que Colapinto defina su puesta a punto y estrategia rumbo a la carrera del domingo.

Fuente: Agencia NA