Una fuerte tormenta provocó el colapso del escenario principal en el Autódromo de San Nicolás, donde iba a realizarse la Fiesta de Disfraces. El evento fue suspendido y reprogramado para el sábado 22 de noviembre. No hubo heridos, aunque los daños fueron severos.

La tormenta que azotó la provincia de Buenos Aires en la noche del sábado dejó imágenes impactantes en San Nicolás de los Arroyos. El escenario montado en el autódromo local se desplomó por completo debido a las ráfagas de viento que superaron los 60 km/h. Según informó la organización, la decisión de cortar el suministro eléctrico y suspender el ingreso del público se tomó minutos antes del derrumbe, lo que evitó una tragedia.

En un comunicado oficial, los organizadores remarcaron: “La seguridad del público y del equipo de trabajo es la prioridad”. También confirmaron que las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, y que se habilitarán devoluciones para quienes no puedan asistir.

Medios locales como Todo Provincial y Aire de Santa Fe destacaron que el evento iba a contar con la presencia de artistas como Luck Ra y La Joaqui, pero la tormenta obligó a evacuar el predio y suspender todas las actividades.

INFO> Anoche la tormenta tiró un escenario de una fiesta de disfraces en San Nicolás. Allí las ráfagas pudieron llegar tranquilamente a 100 km/hrs... La suspendieron cuando ya había gente ahí.

> Las alertas están por algo, hay que prestarles atención#SanNicolas #tormentas pic.twitter.com/hSDZb9sjBS — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) November 16, 2025

El portal El Litoral subrayó que fueron las ráfagas de viento, más que la lluvia, las que provocaron el colapso de la estructura, que quedó reducida a hierros retorcidos y lonas desprendidas. Un trabajador del montaje citado por Clarín señaló: “Fue cuestión de segundos, el viento arrasó con todo. Por suerte ya habíamos desalojado la zona”.

El fenómeno no se limitó a San Nicolás. En General Villegas, el segundo jefe de Bomberos, Cristian Irusta, informó que “el 80% de la ciudad quedó sin energía eléctrica” tras la caída de postes y cables. En La Plata, las lluvias intensas se extendieron durante la madrugada, mientras que en el AMBA se registró una fuerte actividad eléctrica que iluminó el cielo en distintos barrios.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta amarilla para el norte y noreste bonaerense, con recomendaciones de evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse. Las tormentas se originaron tras varios días de viento norte, humedad y temperaturas elevadas.