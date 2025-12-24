El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, visitó los estudios de Canal 9 Litoral para dialogar sobre distintos temas de gestión en el cierre del año. El funcionario dijo que “es difícil hacer un balance” ya que hay “un montón de transformaciones que por el contexto que nos tocó asumir no pudimos realizar”, aunque sin embargo destacó otros avances.

“Los argentinos y los entrerrianos estamos haciendo un esfuerzo enorme”, dijo Colello, para quien desde el Estado se hizo “un cambio de paradigma, un cambio cultural en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado”, donde los empresarios “nos ven como alguien que les toca la puerta para ver de qué manera podemos hacer sinergia, generar puestos de trabajo”.

En ese sentido, destacó los “esfuerzos” en materia energética, con inversiones y baja en tasas con impacto en las tarifas, como así también la eliminación de más de 100 tasas. Además, sostuvo que “ningún impuesto subió por encima de la inflación”.

Obras

Colello afirmó que hay que “generar las condiciones para que Entre Ríos sea un polo de atracción para inversiones, y es difícil hacerlo con el estado de infraestructura vial que tenemos”, por eso destacó la importancia de la inversión. “Aun en el peor contexto de recaudación, en apenas dos años logramos hacer un plan de bacheo con la recuperación del 30 por ciento de nuestras rutas”, dijo.

En ese sentido, habló de “escuelas que se lluven, y en apenas dos años un tercio de nuestras escuelas tienen intervención”, al igual que “el 30 por ciento de los hospitales, que han sido intervenidos en estos dos años”.

El funcionario remarcó que para ello hay que “mandar el dinero a donde tiene que ir, eliminar gastos improductivos”.

Caja de Jubilaciones

Respecto a la reforma previsional, uno de los temas que dominarán la agenda en 2026, el secretario de la Gobernación consideró que habrá acuerdo entre sectores: “No sólo confío en que vamos a lograr consensos, sino que lo vemos necesario. Es la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos, y se genera déficit. Todos los empleados que se jubilan con Anses soportan en sus hombros el 82 por ciento móvil, Somos defensores, pero tenemos que ver cómo lo hacemos sostenible y que no recaiga en el sector privado”, argumentó.

Además, Colello sostuvo que “sin las reformas que hicimos” a comienzos de gestión, “a esta altura no se podría haber sostenido el 82 por ciento móvil”.

Obra Social de Entre Ríos

Sobre la Obra Social de Entre Ríos (OSER), creada este año por ley en reemplazo del Iosper, afirmó: “Como todas las transformaciones, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Lo que estamos haciendo es aportar transparencia donde había oscuridad, orden donde había desorden. Estamos haciendo una administración austera, con responsabilidad, y peleando con los proveedores para bajar costos”, dijo.

Hidrovía

Por último, se refirió a la incorporación de Entre Ríos a la licitación de la Hidrovía del río Paraná, un tema que para él es central.

“Considero, y el gobernador lo dice también, que el dragado del río Paraná para nosotros significa lo que Vaca Muerta para el Sur, la Patagonia. Es una de las riquezas naturales que mayor potencialidad le pueden dar a la provincia en términos de crecimiento económico y laboral, de puestos de trabajo”, destacó.

Colello explicó que hoy “los barcos pueden entrar, pero no entrar y salir”, y lo que permitirá el dragado del río es precisamente esto.

En nuestra vía navegable “los barcos van a poder entrar y salir, sobre todo en Ibicuy, que tiene una importancia enorme”, indicó.

Fuente: Ahora