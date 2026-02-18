Colello señaló que, en un contexto económico complejo, la gestión logró "evitar el default, pasar de una situación de desajuste financiero al equilibrio, reactivar el 100% de las obras públicas, bajar impuestos y eliminar más de 100 tasas". En ese sentido, remarcó que el mensaje dejó en claro que el eje seguirá siendo "la austeridad, la responsabilidad y la correcta administración de los recursos de los entrerrianos".

Más inversión y empleo privado

El funcionario subrayó la importancia del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), a través del cual se incorporaron más de 300 millones de dólares en inversiones que generarán cerca de 2.000 puestos de trabajo en la provincia.

"Hay una agenda de desarrollo muy ambiciosa que pone el foco en la generación de empleo privado y en consolidar a Entre Ríos como una provincia atractiva para invertir", afirmó.

Turismo y defensa del desarrollo local

En relación al turismo, uno de los principales motores de la economía provincial, Colello destacó que el último fin de semana largo registró un 98 por ciento de ocupación hotelera, con más de 300.000 visitantes y un impacto económico superior a los 30.000 millones de pesos.

Asimismo, se refirió a la postura provincial respecto al proyecto de planta de hidrógeno verde en la República Oriental del Uruguay y reafirmó el acompañamiento al reclamo de la comunidad de Colón. "Desde el primer momento apoyamos el planteo del municipio y lo elevamos también al Gobierno Nacional. Es fundamental resguardar el perfil turístico y el desarrollo de nuestras ciudades", sostuvo.

Reforma previsional y obras estratégicas

Otro de los ejes centrales del discurso fue el anuncio de una reforma del sistema previsional. Colello explicó que se trata de "una discusión postergada durante muchos años" y que el objetivo es garantizar el 82 por ciento móvil "de una manera más justa y sostenible en el tiempo".

En ese marco, indicó que el gobernador convocará a los sindicatos y a la oposición para consensuar una propuesta superadora. "Estamos abiertos a sugerencias para construir una reforma que permita ordenar el sistema sin comprometer el futuro de la provincia", expresó.

Finalmente, el secretario general destacó el anuncio de nuevas inversiones en infraestructura vial financiadas a través de organismos multilaterales, con obras prioritarias en las rutas provinciales 1, 2, 39 y 46, y en la circunvalación de Nogoyá. "Son obras claves para el desarrollo productivo y la integración territorial de Entre Ríos", concluyó.