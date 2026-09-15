El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, recorrió los trabajos de reactivación del hospital Bicentenario de Gualeguaychú. La obra, retomada en febrero de este año, registra un avance del 10,63 por ciento y la provincia prevé finalizarla durante 2027.

De la inspección a la obra participaron el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el titular de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), Carlos Cecco; y la directora del nosocomio, Andrea Martins. La obra, retomada en febrero de este año, registra un avance del 10,63 por ciento y la provincia prevé finalizarla durante 2027.

Tras la recorrida, Colello destacó la decisión del gobierno provincial de reactivar una obra que comenzó hace más de 15 años y permaneció paralizada durante distintos períodos. "Estamos en el hospital Bicentenario, un hospital que se arrancó allá por 2009, que se inauguró no menos de tres veces y hoy, después de mucho esfuerzo, estamos en obra nuevamente", señaló.

Los trabajos habían sido paralizados en noviembre de 2023, hasta cuando contaban con financiamiento nacional. En octubre de 2025 se concretó el convenio de traspaso de la obra a la Provincia, que asumió su financiamiento con el objetivo de garantizar la continuidad de los trabajos. Finalmente, las tareas se retomaron en febrero de 2026.



Actualmente, la obra cuenta con un contrato actualizado por 17.000 millones de pesos y está a cargo de la empresa Traza SA. Los trabajos se ejecutan íntegramente con recursos provinciales.

"Es una obra que estimamos vamos a terminar el año que viene, cumpliendo con algo que nos pidió expresamente el gobernador. Esta obra no se va a inaugurar hasta que realmente se termine, hasta que esté en funcionamiento y a disposición de todos los vecinos de Gualeguaychú", remarcó Colello.

Un hospital estratégico para la región

La finalización del edificio permitirá ampliar y fortalecer la atención sanitaria de Gualeguaychú y de localidades de la región, con la incorporación de servicios de alta complejidad.

El proyecto contempla la terminación de los pabellones A, B, C y D y de distintos servicios de apoyo, entre ellos lavandería y cocina, laboratorios, hemoterapia, rayos y salas de internación. También incluye trabajos en instalaciones eléctricas, gases medicinales y termodinámica, además de cielorrasos, pintura, carpinterías, cubierta y terminaciones exteriores.

Una vez concluidos los trabajos, el Hospital Bicentenario contará con servicios de alta complejidad como Unidad de Terapia Intensiva para adultos, Unidad Coronaria y Terapia Intensiva Pediátrica, además del fortalecimiento del Servicio de Neonatología.

También está prevista la puesta en funcionamiento del Centro Quirúrgico, que contará con cinco quirófanos destinados a intervenciones de mediana y alta complejidad.



Por su parte, Jacob valoró el avance de los trabajos y el acompañamiento del gobierno provincial. "Estar en el lugar, ver cómo avanzan las escuelas del departamento y el avance en el Hospital Bicentenario nos reafirma el camino. En cada obra hay decisiones estratégicas y un gobierno presente que planifica y cumple. Reactivar los trabajos le devuelve la tranquilidad a la comunidad de que los compromisos que asumimos se transforman en hechos concretos", expresó.

A su turno, Davico destacó el impacto que tendrá la finalización del hospital para la ciudad y la región. "Para nosotros, esta obra es indispensable y muy importante para todos los gualeguaychenses y todas las personas que vienen a atenderse acá", afirmó.

En tanto, Cecco valoró la participación de Cafesg en el proyecto y destacó el aporte del organismo para la continuidad de los trabajos. "Es un orgullo que Cafesg pueda financiar a partir de ahora las obras para este nuevo hospital", expresó