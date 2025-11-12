El Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, dialogó con Ahora Cero Radio sobre la visita del flamante ministro del Interior Diego Santilli a Entre Ríos.

“Eligio Entre Ríos para hacer su primera visita oficial, desde el simbolismo lo tomamos con mucha importancia. Va a llegar a las 17 horas, y va a mantener una reunión con el gobernador. Ya tenemos una agenda de temas que ya venimos trabajando con el Gobierno nacional y que empezó a dar sus frutos”, adelantó Colello

Entre los ejes centrales de la reunión enumeró: “la deuda histórica con las Cajas de Jubilaciones”, lo que paga Nación por la energía de Salto Grande, la hidrovía y el financiamiento de obra pública.

“Confiamos que por la relación que tenemos con Diego (Santili) va a ayudar a canalizar todas estas cosas que venimos trabajando. Él tiene un rol más que importante en la construcción de puentes entre Provincia y Nación, en ese ordenamiento que tenemos que hacer de las cuentas nacionales, que no tiene que ir en contra de lo que las provincias necesitan y les corresponde recibir. Lo que le exigimos a Nación no es un capricho sino lo que le corresponde a Entre Ríos por ley, por tratarse de un país federal. Siento que Diego puede tener un gran labor para conseguir esto que hace muchos años que Entre Ríos viene padeciendo: la discriminación en términos de repartición de recursos”, sentenció.