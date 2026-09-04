Finalizó la reconstrucción del piso del Teatro Gualeguaychú, y actualmente se realizan los trabajos de rearmado de la sala con la recolocación de las butacas en sus lugares originales.

Al mismo tiempo, se pondrán nuevamente las alfombras y en los próximos días se finalizarán los últimos detalles, como trabajos de pintura y refacción en los zócalos y paredes. Se incluye, además, un cambio de la escalera central del escenario por dos que estarán ubicadas en los laterales.

Antes de la colocación de las butacas, los especialistas que trabajaron en la reconstrucción aplicaron varias manos de Cetol, un protector impregnante para madera que penetra en las fibras y forma una película elástica y microporosa. A diferencia de un barniz convencional, el producto no se ampolla, no se cuartea ni se descascara, ya que acompaña el movimiento natural del material y le permite respirar. Pero, además, entre las ventajas del Cetol está el hecho de que repele el agua, es resistente al tránsito, previene formaciones de hongos y cuenta con protección de filtro UV, además de contar con un rápido secado y no tener en su fórmula aguarrás.

Días atrás había concluido la recolocación de las tablas originales de pinotea, tras un trabajo de rescate que permitió recuperar más del 80% del entablonado histórico. Las piezas que no pudieron recuperarse fueron sustituidas por tablones nuevos del mismo material.

Simultáneamente, se verificó tablón por tablón que el encaje entre piezas conservara la separación mínima necesaria para la dilatación natural ante los cambios de temperatura. Con la totalidad de la superficie cubierta, se realizó un pulido general que devolvió a la madera su textura y tono originales.

El conjunto de estas tareas apunta a restaurar la sala tras el desplome sufrido el año pasado y, a la vez, a prevenir futuros levantamientos o deformaciones.

La reapertura del Teatro Gualeguaychú, una vez concluida la totalidad de los trabajos, marcará el cierre de un proceso que combinó ingeniería estructural, restauración patrimonial y trabajo artesanal sobre la sala teatral que es Monumento Histórico Nacional y patrimonio cultural y arquitectónico de la región.