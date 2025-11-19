La iniciativa se desarrolla bajo la línea de trabajo “Memoria Étnica – Presencia de Afrodescendientes en Gualeguaychú”, que busca poner en valor la influencia de esta comunidad en la historia y en la identidad cultural de la ciudad.

En coherencia con su rol como Sitio de Memoria, la Casa de Haedo incorporó a su fachada una intervención simbólica que recupera los colores asociados a la cultura africana: el rojo, que recuerda la sangre derramada y la vitalidad de sus expresiones artísticas; el verde, que alude a la tierra trabajada y al vínculo con la naturaleza; el amarillo, ligado a la riqueza natural, el sol y la espiritualidad; y el negro, que representa identidad, resistencia y pervivencia. Estos colores, presentes también en banderas de países como Etiopía, Ghana, Guinea y Senegal, transforman la fachada en un gesto visual que abre el museo a la comunidad y reafirma su compromiso con una memoria plural.

Como parte de este proceso, el museo continúa ofreciendo su material documental y bibliográfico a quienes deseen investigar o reconstruir historias familiares vinculadas a la presencia afro en la región. Estas instancias ya han generado encuentros enriquecedores y fortalecen la misión del museo como espacio de reflexión y memoria activa.

¿Cómo podés sumarte a la propuesta?

La participación es sencilla y abierta. A través de un formulario de Google, el Museo inicia un diálogo ágil y accesible que permite llegar a un amplio número de vecinos. Otra manera de sumarse es acercarse personalmente a la Casa de Haedo y compartir la propia historia familiar, especialmente en aquellos casos donde se sospecha la presencia de ancestros africanos. Muchas veces, solo algunos indicios llegan hasta las generaciones actuales: las historias marcadas por el destierro, el sometimiento o la desigualdad suelen ser las menos transmitidas, porque el dolor tiende a permanecer silenciado.