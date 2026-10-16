La Dirección de Cultura incorporó audioguías en español e inglés a seis museos municipales, con el objetivo de facilitar el acceso a sus contenidos históricos y culturales, especialmente para las delegaciones internacionales y los visitantes que llegarán a la ciudad con motivo del Mundial de Canotaje.

La iniciativa abarca la Casa de Haedo, la Azotea de Lapalma, la Casa Natal de Fray Mocho, Casa De Deken, el Museo del Carnaval y el Museo Ferroviario, donde los visitantes podrán acceder a los contenidos sonoros mediante códigos QR.

Las audioguías permitirán conocer las historias, los personajes y los acontecimientos vinculados con cada espacio, a través de relatos en español e inglés que acompañarán los recorridos y facilitarán la comprensión del patrimonio local sin necesidad de contar con un guía presencial.

Asimismo, los contenidos en español ofrecerán una alternativa de acceso a la información para personas con discapacidad visual o visión reducida, complementando las acciones que desarrolla el Área de Accesibilidad e Integración para ampliar las posibilidades de participación en las propuestas culturales de la ciudad.

La incorporación de esta herramienta se enmarca en los preparativos para recibir a las delegaciones que participarán del Mundial de Canotaje y busca acercar la historia de Gualeguaychú a deportistas, equipos técnicos, acompañantes y turistas que visiten la ciudad durante la competencia.

Además de su implementación en el contexto del evento deportivo, las audioguías quedarán como un recurso para los recorridos habituales de los museos municipales, ampliando las posibilidades de acceso al patrimonio histórico y cultural tanto para residentes como para visitantes.