Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Energías y abarcaron distintos sectores estratégicos del predio, con la incorporación de equipamiento de alta eficiencia y la adecuación de instalaciones existentes.

En la cancha de fútbol ubicada frente a playa Papaya y en el área de juegos infantiles contigua se colocaron dos columnas metálicas de 10,5 metros de altura, cada una equipada con dos artefactos LED. El objetivo de este esquema es permitir una cobertura homogénea del terreno, con niveles lumínicos adecuados para la práctica deportiva nocturna y la permanencia de familias en la plaza.

La disposición de los equipos evita zonas de penumbra y favorece la visibilidad periférica, condición clave para la seguridad en actividades recreativas. Además, la cancha presenta ahora una iluminación uniforme que permite el desarrollo de partidos informales. incluso en horarios extendidos, mientras que el sector infantil cuenta con luz suficiente para su uso seguro.

Más adelante, en la curva cerrada y la contracurva previas al ingreso al Club Neptunia, se reforzó el alumbrado con dispositivos orientados a mejorar la visibilidad en un punto de tránsito vehicular y circulación peatonal. Se trata de un tramo con arbolado denso y trazado sinuoso, donde la incorporación de luz blanca de alta intensidad permite anticipar movimientos y reducir riesgos debido a que la correcta orientación de los artefactos evita deslumbramientos y garantiza un cono lumínico eficaz sobre la calzada, lo que evitará accidentes como ha ocurrido en el pasado.

En el sector de mesas y parrillas ubicado sobre la ribera del río Gualeguaychú, en el margen izquierdo del puente Méndez Casariego, se instalaron tres columnas de 10,5 metros con dos luminarias LED de 100 W cada una.

Este último espacio, ampliamente utilizado para encuentros sociales y jornadas al aire libre, cuenta ahora con iluminación suficiente para uso nocturno, sin comprometer el entorno natural, ya que la distribución de los puntos de luz permite cubrir tanto las áreas de descanso como los senderos internos, con un equilibrio entre visibilidad y confort visual.

Del otro lado del puente, en el conocido Parque Grande, la plaza situada junto al Centro de Interpretación de La Delfina también fue alcanzada por estas mejoras. Allí se reforzó el alumbrado en el área de juegos, con el objetivo de brindar condiciones seguras para niños y acompañantes durante la noche. En este caso, el entorno arbolado exigió una disposición cuidadosa de los equipos para evitar sombras proyectadas y garantizar continuidad lumínica en todo el espacio.

Finalmente, en el sector de mesas y esparcimiento comprendido entre el Vía Crucis, el Vivero Municipal y la vivienda del guardaparque, se colocó una columna de 10,5 metros equipada con tres luminarias de 200 W. Esta configuración permite una iluminación amplia y de mayor intensidad, acorde al uso del lugar y a su función como punto de encuentro y circulación, debido a que la presencia de equipamiento urbano y senderos peatonales exigió un diseño que combine potencia y cobertura, sin generar saturación lumínica.

En paralelo, se realizó un mantenimiento integral del sistema existente en el Camino de la Costa y en el paseo de La Delfina. Sobre un total de 120 equipos, se intervinieron aproximadamente 80 unidades mediante tareas de revisión, limpieza, ajuste y reposición de componentes.

Asimismo, en el Balneario Municipal, a la altura de los Obeliscos de la Costanera, se instalaron dos columnas de 10,5 metros con dos luminarias LED de 200 W cada una y a partir de esta incorporación queda iluminada la zona de playa durante la noche.

La elección de tecnología LED responde a criterios técnicos y de eficiencia energética, con dispositivos que presentan menor consumo eléctrico en comparación con sistemas tradicionales, mayor vida útil y mejor calidad de luz, con reproducción cromática superior y encendido inmediato. Además, reducen costos de mantenimiento y contribuyen a la disminución del impacto ambiental en línea con políticas de sostenibilidad

Estas acciones consolidan una estrategia de mejora progresiva del espacio público, con tareas que priorizan la seguridad, la accesibilidad y el aprovechamiento pleno de los ámbitos recreativos. La iluminación adecuada extiende el horario de uso y también promueve la apropiación ciudadana de los espacios, a la vez que fortalece el vínculo entre la comunidad y su entorno