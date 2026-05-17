ALUMBRADO PÚBLICO
Colocaron más de 500 nuevas luminarias LED en 216 manzanas de la ciudad
Desde la Municipalidad de Gualeguaychú anunciaron que continúa el recambio de viejas luminarias con sistema de sodio por los nuevos equipos con tecnología LED arribados a la ciudad entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.
En ese sentido, informaron que en los últimos días se alcanzó a completar el recambio en la Zona 2, delimitada por Boulevard Montana al norte, Rosario/Pellegrini, Goldaracena, Avenida Rocamora/Primera Junta.
En total, dentro del cuadrante de Zona 2, que abarca unas 216 manzanas, se reemplazaron más de 500 luminarias, muchas de ellas ubicadas en el centro comercial, bancario y gubernamental de la localidad. “Un trabajo que marca un avance en la transformación estructural del sistema lumínico urbano, a punto tal de hacer de Gualeguaychú una ciudad 100% LED cuando finalicen estas labores a mediados de este año”, aseguraron desde el Municipio.
Anteriormente, la zona en la que se trabajó y que ya cuenta con la nueva tecnología fue la Zona 1, delimitada por Boulevard 2 de Abril al norte, Boulevard Daneri y Pedro Jurado al oeste, Tratado del Pilar al sur y las Avenidas Alsina y Sarmiento al este.
Ahora, los trabajos se focalizarán en la Zona 3, que va de calle Rosario/Pellegrini al oeste y Boulevard de León/San Lorenzo al este; y desde Boulevard Montana al norte hasta Goldaracena al sur.