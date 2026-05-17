Desde la Municipalidad de Gualeguaychú anunciaron que continúa el recambio de viejas luminarias con sistema de sodio por los nuevos equipos con tecnología LED arribados a la ciudad entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.



En ese sentido, informaron que en los últimos días se alcanzó a completar el recambio en la Zona 2, delimitada por Boulevard Montana al norte, Rosario/Pellegrini, Goldaracena, Avenida Rocamora/Primera Junta.

En total, dentro del cuadrante de Zona 2, que abarca unas 216 manzanas, se reemplazaron más de 500 luminarias, muchas de ellas ubicadas en el centro comercial, bancario y gubernamental de la localidad. “Un trabajo que marca un avance en la transformación estructural del sistema lumínico urbano, a punto tal de hacer de Gualeguaychú una ciudad 100% LED cuando finalicen estas labores a mediados de este año”, aseguraron desde el Municipio.

Anteriormente, la zona en la que se trabajó y que ya cuenta con la nueva tecnología fue la Zona 1, delimitada por Boulevard 2 de Abril al norte, Boulevard Daneri y Pedro Jurado al oeste, Tratado del Pilar al sur y las Avenidas Alsina y Sarmiento al este.

Ahora, los trabajos se focalizarán en la Zona 3, que va de calle Rosario/Pellegrini al oeste y Boulevard de León/San Lorenzo al este; y desde Boulevard Montana al norte hasta Goldaracena al sur.