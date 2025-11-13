Durante los últimos días se ejecutó la instalación de un cerramiento metálico en el sector de los Galpones del Puerto con el objetivo de brindar mayor seguridad, delimitar los espacios de uso y permitir una mejor organización para futuras actividades y eventos en el Paseo del Puerto.

El nuevo cerramiento, compuesto por tejido de alambre zincado, se extiende desde la esquina de Tiscornia y Concordia hasta Tiscornia y Morrogh Bernard, abarcando 270 metros lineales.

De esta manera, separa de forma permanente las naves de los Galpones del Puerto del área de los carritos gastronómicos y parte del parque aledaño en dirección al río, preservando al mismo tiempo la circulación peatonal por la vereda y la vía pública.

La estructura está conformada por vallas de tres metros cada una, compuestas por mallas zincadas y pintadas, con un tratamiento anticorrosivo que asegura su durabilidad y un mantenimiento prácticamente nulo. Las columnas de sostén, de 60 milímetros por 60 milímetros, incluyen tapas plásticas superiores que completan el acabado final del cerramiento.

El proceso de zincado consiste en la colocación de una capa de zinc sobre una superficie metálica mediante electricidad (galvanoplastia), similar al cromado. Esta capa protectora, de entre 5 y 20 micras de espesor, actúa como barrera contra la oxidación y la corrosión.

Si bien su durabilidad depende de las condiciones ambientales, su brillo y terminación estética lo hacen ideal para estructuras visibles, además de ofrecer una protección eficaz ante la humedad y el desgaste natural.

El dispositivo cuenta con tres portones de acceso para vehículos —estratégicamente ubicados a lo largo de la extensión de los Galpones— e ingresos peatonales que permanecerán abiertos en la zona del espacio verde, para facilitar la circulación y el uso cotidiano de los sectores públicos.

“Este cerramiento no solo busca reforzar la seguridad y el ordenamiento del sector, sino también delimitar de manera definitiva el espacio destinado a la organización de eventos, ferias, festivales o actividades culturales en el Paseo del Puerto, que se ha consolidado como uno de los puntos más visitados de la ciudad”, manifestaron desde la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.