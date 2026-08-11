El terremoto que sacudió a Colombia este lunes por la mañana dejaba un saldo de 224 personas muertas según el reporte más reciente de las autoridades locales a medios internacionales.

Más temprano, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó un balance preliminar de 169 personas fallecidas y 668 heridas en el país, de las cuales 165 de las muertes se registran en ciudades capitales de distritos.

Esta jornada había comenzado con un saldo parcial de muertos de 132, como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4.

Los últimos números del terremoto con epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento de Chocó fueron divulgados por el sitio Actualidad RT, entre otros.

Las ciudades Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja tras el movimiento telúrico, que dejó además siete aeropuertos con operaciones suspendidas y 86 edificios colapsados.

En Pereira, donde las autoridades declararon el toque de queda como medida excepcional, 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable durante el temblor.

Además, las telecomunicaciones también se encuentran colapsadas, por lo que fue necesario activar la comunicación mediante radioteléfonos.

Por otra parte, en Cali, el alcalde Alejandro Eder advirtió que, con 949 heridos, la ciudad enfrentaba la mayor presión hospitalaria, debido a que al menos 10 centros hospitalarios tuvieron que suspender sus operaciones.

La asociación advierte quelas cifras siguen siendo preliminares y pueden variar, ya que las autoridades territoriales y los organismos de respuesta permanecen en las zonas afectadas.

Mientras tanto, la entidad mantiene contacto permanente con las administraciones locales para identificar las necesidades prioritarias y apoyar la respuesta en las ciudades más afectadas.

De hecho, el alcalde de Cali precisó que hay 949 heridos y al menos 239 personas atrapadas bajo los escombros.

El sismo se sintió en varias ciudades del país y en naciones vecinas, y provocó daños importantes en Cali, Manizales y Quibdó.

Autoridades locales continuaban labores de rescate en búsqueda de sobrevivientes en distintas zonas afectadas del país.

Allí ya trabajan equipos de búsqueda y rescate procedentes de Bogotá y Medellín para apoyar las labores de emergencia con caninos especializados y un sistema de drones.

El alcalde también informó que ordenó la militarización de toda la ciudad, en especial las zonas afectadas por el temblor, y decretó un toque de queda ante amenazas de saqueos mientras continúan las labores de rescate de personas que permanecen bajo los escombros.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella viajó a Quibdó, departamento de Chocó, para expresar personalmente su solidaridad con la región y para comprometerse a subsidiar a al menos 1.300 familias que resultaron afectadas por la emergencia.

La Argentina se ofreció para brindar asistencia

El Gobierno argentino, a través del canciller Pablo Quirno, ofreció ayuda a Colombia tras la tragedia provocada por el terremoto en el país cafetero.

Además de enviarle un saludo a la distancia al pueblo colombiano, Quirno manifestó a través de las redes sociales “la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”.

“Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, sostuvo el funcionario nacional.

Fuente: Noticias Argentinas