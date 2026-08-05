El intendente de Colón, José Luis Walser, se mostró entusiasmado por la visita histórica del Sumo Pontífice a la ciudad vecina. Reveló que le envió un mensaje a su par uruguayo, Nicolás Olivera, para felicitarlo y ofrecer las plazas hoteleras de la localidad. Además, bregó por la habilitación del puente internacional para que los entrerrianos puedan cruzar caminando el próximo 7 de noviembre.

El presidente municipal de Colón, José Luis Walser, analizó el impacto que tendrá la llegada del Papa a la ciudad de Paysandú (Uruguay) y cómo se prepara la región fronteriza para recibir a miles de fieles.

Consultado sobre el impacto de la noticia, el mandatario destacó: “La figura del Papa representa mucho para mí, y por supuesto para nuestra comunidad, para los entrerrianos y especialmente lo que significa una visita del Papa a una ciudad tan cerquita de Colón con todo lo que moviliza”.

En ese marco, Walser confirmó que ya se comunicó con el intendente de Paysandú: “Le mandé un mensaje diciéndole lo mismo que te decía: primero felicitar a la comunidad de Paysandú por la visita, y segundo poner a disposición toda la infraestructura que tiene Colón, que son 12.000 plazas, 10.000 cubiertos y toda una serie de servicios turísticos para todas aquellas personas que sin dudas vendrán desde Argentina”.

El funcionario resaltó además la importancia de la relación binacional: “El diálogo nos permite tener las puertas abiertas con el intendente de Paysandú, con su director de turismo… para poder trabajar en conjunto y aprovechar cada una de las oportunidades”.

Finalmente, respecto a la posibilidad de permitir el cruce peatonal por el puente el 7 de noviembre, el intendente expresó: “Lógicamente sería algo que nosotros podríamos solicitar de acuerdo a la organización y al volumen… Ojalá que así sea, así facilitamos toda la circulación y puede ser una experiencia lo menos compleja posible para las ciudades, para las personas que trabajan en el puente y sobre todo para las personas que quieren venir a ver al Papa”.