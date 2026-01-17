La postura sostenida desde el inicio por el gobernador Rogelio Frigerio respecto del proyecto de la planta de hidrógeno verde, que se proyecta en la costa uruguaya frente a Colón, comienza a reflejar avances concretos, alineados con los planteos realizados por el gobierno provincial.

En los últimos días, el gobierno uruguayo solicitó a la empresa HIF Global que incluya a Colón dentro del área de influencia del estudio de impacto ambiental, un paso que se inscribe en el reclamo impulsado por la Argentina y acompañado activamente por Entre Ríos.

Desde que se conoció la iniciativa, la provincia manifestó su preocupación por la ubicación del emprendimiento, solicitó información detallada y advirtió sobre la necesidad de evaluar los posibles impactos ambientales, sociales y económicos sobre la costa entrerriana y las comunidades ribereñas.

En ese marco, Frigerio viajó en dos oportunidades a la República Oriental del Uruguay para abordar el tema de manera directa y mantuvo reuniones de trabajo con autoridades nacionales y departamentales, entre ellas un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, donde expuso la preocupación entrerriana y la necesidad de revisar el emplazamiento del proyecto.

El gobernador planteó desde el comienzo que el desarrollo de energías limpias debe ser compatible con la protección del ambiente, el turismo y la calidad de vida de las comunidades, y sostuvo que la cercanía del proyecto a una ciudad como Colón hacía necesaria una revisión del lugar elegido.

En ese sentido, el gobierno entrerriano reiteró que no se cuestiona la inversión ni el avance de proyectos vinculados a la transición energética, sino la localización elegida para una iniciativa de gran escala, que podría generar impactos no deseados sobre una de las zonas turísticas más importantes de la provincia.

La ampliación de los estudios ambientales representa un reconocimiento a la validez del planteo provincial, aunque desde el Ejecutivo se considera que se trata de un paso necesario pero aún insuficiente. Por ello, se mantiene la convicción de que la relocalización del proyecto es la alternativa más razonable para evitar conflictos y garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable.