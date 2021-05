Combatir la pandemia por sólo $21.000: la cruda realidad de los trabajadores del Jeannot

Ya lejos de los aplausos de las 9 de la noche y del reconocimiento popular de un principio, a duras penas los trabajadores de salud ocupan un lugar en la agenda mediática y pública.

Es normal, estamos todos hartos. Queremos leer y escuchar de otra cosa. Pelearnos por Parque del Sol o por la avioneta de un circo, pero no queremos saber más de la ocupación de camas o de la cepa mortal de Manaos. Sin embargo, lo que no es normal es que quienes no pueden despegarse de la realidad porque la viven día a día dentro de un sanatorio (“los héroes” de esta batalla) cobren salarios miserables.

“La gran mayoría estamos trabajando por 21.000 pesos”, reveló con escozor Telmo Martínez, presidente de la Cooperativa Luis Jeannot Sueyro a ElDía.

“Algunos de los que trabajamos ahí tenemos otra entrada, pero están los que no tienen otra cosa y es sumamente difícil vivir con eso”, manifestó.

“La mayoría de nosotros trabajamos por ese sueldito, y la responsabilidad que tenemos en estos momentos es inmensa, con un montón de protocolos a seguir con un gasto terrible, tenemos que tener mucho cuidado y utilizar EPP (equipos de protección personal) en todos los sectores”, acotó Gabriela Borrajo, trabajadora administrativa del sanatorio. “Hemos tenido que cambiar nuestra manera de atender, se nos ha hecho difícil de sostener la situación, porque además no vemos un panorama alentador”, lamentó.

“La verdad que la mitad de mis compañeros, sobre todos los enfermeros, tienen que tener otro trabajo, mucha gente que es sostén de hogar tuvo que salir a buscar laburo de lo que sea, porque la verdad que la están pasando muy mal”, describió Gabriela.

La cooperativista contó que en su caso particular, su esposo trabaja y “nos arreglamos”, pero “hay muchos que han tenido que vender autos o terrenos en el transcurso de este tiempo, y tampoco hay mucho trabajo afuera. Se nos ha complicado a todos”, empatizó.

Nos quedamos por amor al sanatorio

Lo rescatable en medio de esta crisis, es que no hubo un éxodo de profesionales, sino que se potenció el compromiso y el esfuerzo. “La gente que trabaja en la cooperativa está muy identificada, son muy poquitos los que se han ido y no ha sido por un tema económico. Todos nos quedamos por amor al sanatorio, la gente que trabaja acá es muy idónea y cada sector se mantiene”, destacó, y rescató que previo a la pandemia “veníamos funcionando bastante bien”.

¿Por qué cobran solo $21.000?

Gabriela explicó la en la cooperativa se trabaja “con los excedentes”, que desde que comenzó la pandemia “son muy pocos”. Es decir, que “con lo que se factura en un mes se paga el plantel estable de médicos y el resto de gastos fijos, y lo que sobra nos repartimos los empleados”.

Los motivos de la crisis

Telmo Martínez explicó a ElDía algunas de las razones por las cuales muchos de los trabajadores cobran una cifra considerablemente menor que sus pares de otras clínicas privadas.

“Al comienzo de la pandemia nos fue mal por la falta de trabajo como en todos los ámbitos, y luego porque algunos insumos se fueron a las nubes, como medicamentos, oxígeno, y descartables que antes del Covid no se usaban”, describió el referente del ex Agos, que sumó que “por otro lado no hemos tenido aumentos de los grandes financiadores como Iosper o Pami. Uno aumentó un 30% pero en varios tramos y el otro desde febrero del 2020 que no ha tenido incrementos”.

Otro inconveniente que afrontan es el tratamiento de pacientes Covid. “Nos complica porque son muy pocas las obras sociales que te pagan diferencia por el gasto extra (en equipamiento e insumos) que tenemos. Iosper no paga nada y Pami tampoco, y son los pacientes grandes son los que más uso hacen de las camas”, detalló Telmo.

Hoy el Jeannot cuenta con 6 camas para Covid, 4 de Terapia Intensiva y 2 para moderados. Y si la situación sanitaria en la ciudad se complica aun más, ya está pensado ampliar esa capacidad.

Además, Telmo añadió que otro de los principales problemas que tienen es que “como somos una cooperativa de trabajo no recibimos ni el ATP ni el Repro, somos monotributistas y no encuadramos en ningún beneficio”.

“Nos sentimos totalmente discriminados por el estado, es una desigualdad total, tanto se defiende las cooperativas y no hemos tenido ninguna ayuda, he hablado con muchas autoridades pero no he tenido suerte”, recriminó el profesional de la salud.

“Cada vez se hace más difícil de sostener, somos unas 60 personas que no recibimos ninguna ayuda y brindamos servicio como cualquier otro sanatorio privado del país, y que no encuadremos en nada realmente nos está complicando muchísimo, no se cuánto vamos a aguantar así”, concluyó el médico.