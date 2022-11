A través de un comunicado, la Municipalidad se expresó acerca de la ordenanza sancionada por el concejo deliberante, que solicita al Ejecutivo que ponga a disposición un vehículo para trasladar a pacientes oncológicos que necesiten viajar para realizarse tratamientos.

El mismo sostiene lo siguiente:

"La Municipalidad hace saber a la comunidad que se inició el procedimiento administrativo para implementar un servicio de transporte para pacientes oncológicos que necesiten trasladarse a otras localidades para recibir tratamientos por radioterapia que aún no tengan garantizada la cobertura en nuestra ciudad.

En la actualidad se encuentra plenamente operativo, con la articulación entre el gobierno local y el ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, un esquema de traslado de pacientes oncológicos, en el sector que le compete dentro del subsistema público de salud local.

En consecuencia, desde el hospital Centenario, se organizó la prestación definitiva del servicio, el cual hasta la actualidad viene teniendo cobertura ininterrumpida.

No obstante, la Municipalidad de Gualeguaychú, comunica a toda la comunidad acerca de distintas medidas que se han llevado a cabo desde el Departamento Ejecutivo Municipal, a los efectos de poder llevar adelante un análisis exhaustivo y real de la situación que se presentara desde la votación de una Ordenanza que dispuso “solicitar” al ejecutivo la restitución de un servicio de transporte oncológico que, como tal, nunca fue creado formalmente por el Concejo Deliberante.

En esta senda, se requirió informe del Hospital Centenario, respondido por su director el Dr. Eduardo Elías, quien manifestó que “…desde este nosocomio se garantiza la atención y la accesibilidad de los tratamientos de todos los usuarios de este efector público con padecimientos oncológicos”, finalizando que el traslado se sostenía “todas las veces que fuera necesaria”.

También se requirió a la Ministra de Salud de la Provincia de Entre Ríos la información vinculada a esta problemática.

Mismos informes se solicitaron a las Obras Sociales PAMI y IOSPER, logrando a través de la responsable de la primera, Anastasia Aramburu, articular una respuesta satisfactoria donde se garantizó también el cumplimiento de los traslados sin dilación alguna.

Asimismo el día 1 de noviembre, se mantuvo reunión en la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud con los Doctores Arocena y Ramello, especialistas en oncología de nuestra ciudad, en la misma participaron el Secretario Martin Roberto Piaggio, junto a las Directoras de Salud Comunitaria Karen Bouchaton y Keila Heidenreich, y la responsable del área de Acceso a la Justicia Amalia Lenzi.

Se conversó sobre la situación actual de los pacientes oncológicos en la ciudad, y allí explicaron sobre los procedimientos burocráticos de algunas Obras Sociales, y que el 70% de los pacientes oncológicos que realizan radioterapia lo hacen en la ciudad de concepción del Uruguay y son afiliados de IOSPER y PAMI.

Desconocían en general inconvenientes de sus pacientes para realizar radioterapia, más allá de algún caso particular que finalmente pudo resolverse satisfactoriamente.

No obstante poner en conocimiento y en consideración de la ciudadanía la información obtenida, consideramos por la importancia y la seriedad con la que debe ser abordada esta problemática, que cualquier caso en particular que exceda la información recabada, o que por algún motivo no se haya podido conocer por los mecanismos explicitados, debe tener una respuesta inmediata y oportuna y, en consecuencia, invitamos a que cualquier vecino o vecina que este atravesando por un tratamiento oncológico y no tenga el traslado debidamente cubierto, que se presente con urgencia a la oficina de atención de salud municipal, la cual se encuentra funcionando en la Secretaria de Salud local sita en Luis N. Palma 691, o bien en su Centro de Atención Primaria en Salud más cercano.

Según surja de la demanda que pudiera presentarse, desde el municipio y por decisión del Presidente Municipal, tal y como oportunamente informáramos por los medios de comunicación locales, evaluaremos, atento la coyuntura, el tipo de transporte que deberá contratarse o gestionarse para garantizar el debido acceso al sistema de salud de los pacientes de nuestra comunidad.

Finalmente, ante los reiterados intentos de tergiversar los hechos, hacemos hincapié que lo que hemos venido haciendo desde el momento en que asumimos la responsabilidad del gobierno local, ha sido trabajar para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas, fundamentalmente en aquellos aspectos relacionados a la salud y los derechos que la componen. Por ello es que más allá de contratar una combi o el servicio que esta u otra circunstancia pudiera justificar, la lucha es y será que cada sub sector de la salud o su correspondiente nivel de atención, asuma las responsabilidades que le competan en función de tener, en nuestra comunidad, el servicio de salud que Gualeguaychú merece".