El Municipio pondrá en marcha un nuevo Taller de Estimulación Cognitiva destinado a personas mayores. La actividad comenzará el jueves 18 de junio, a las 13:30 horas, en el CIC Néstor Kirchner.

El taller brindará herramientas y actividades orientadas a fortalecer funciones cognitivas como la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje y la resolución de situaciones cotidianas.

A través de dinámicas grupales, juegos, ejercicios de estimulación y actividades recreativas, los participantes podrán trabajar distintas habilidades mentales en un espacio de encuentro, intercambio y acompañamiento.

Según explicaron, “la iniciativa surge a partir de la experiencia que se desarrolla en el CIC Médanos, donde cada martes, de 13:30 a 15:30 horas, funciona un Taller de Estimulación Cognitiva destinado a personas mayores, seguido por un espacio de yoga".



"La participación sostenida y el interés de los asistentes impulsaron la apertura de una nueva instancia en el CIC Néstor Kirchner, con el objetivo de ampliar el acceso a estas actividades en distintos barrios de la ciudad”, agregaron.

La estimulación cognitiva es una herramienta importante para acompañar un envejecimiento activo y saludable. Mantener la mente en actividad favorece la autonomía personal, mejora la calidad de vida y contribuye a preservar capacidades necesarias para las actividades diarias.

Además, estos espacios promueven la socialización, el intercambio y la participación, aspectos fundamentales para el bienestar emocional de las personas mayores.

La actividad es gratuita y está abierta a todas las personas mayores interesadas en participar. Quienes deseen sumarse podrán acercarse al CIC Néstor Kirchner el día de inicio del taller.