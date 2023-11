Un terreno lindero a viviendas construidas con el plan Procrear del Gobierno Nacional nuevamente está en proceso de ser usurpado para construir allí un asentamiento. El lugar, cercano a la Ruta Internacional 136, está a pocos metros de una cancha de fútbol y a cuatro cuadras del hipermercado francés.

“Empezaron a venir el lunes, cuando vinieron a limpiar, y de ahí no han parado y va bastante avanzado. Hoy ya pusieron como ocho palos más, y una casilla que tiene como una pared de madera ya está terminada. En cualquier momento se instalan”, denunciaron a Ahora ElDía vecinos del barrio Procrear.

“Obviamente volvió la angustia y la desesperación porque vinieron de repente, de un momento a otro, y súper rápido están construyendo sus casillas. Bo sabemos qué hacer. No podemos abrir las ventanas o correr las cortinas por miedo a lo que nos digan, porque son las mismas personas que en julio nos amenazaron con rompernos los vidrios y prendernos fuego la casa. Para evitar ese choque, decidimos no abrir y no hacer nada, hasta que se van al anochecer”, reclamaron y agregaron: “Si a nosotros nos hubieran venido a pedir agua o nos saludaban con respeto no íbamos a tener problemas, pero ya vinieron de pesados en su momento y nosotros eso no lo queremos para el barrio”.

El panorama que se vive en la zona no es nada alentador. El lugar no cuenta ni con servicio de agua corriente ni con cloacas, por lo que el olor en los alrededores es insoportable. Además, hay fuego y humo a toda hora. El servicio eléctrico es algo que más bronca da a los vecinos de la zona ya que están colgados, aumentando las facturas de energía eléctrica a los damnificados de la zona. En total, serían seis familias las que buscan instalarse en ese terreno.

“Nuestros familiares o amigos no quieren venir por tema de inseguridad, de miedo a dejar los autos afuera, pero también por lo que implica el vivir en estas condiciones. Ellos se enganchan de la luz que uno paga, esa es la amargura que a uno le da. Queremos poder vivir bien y tranquilo, y lamentablemente no lo estamos pudiendo hacer”, reclamaron.

Los vecinos intentaron comunicarse tanto con el intendente saliente Martín Piaggio y el electo Mauricio Davico. Según informaron a Ahora ElDía, el mandatario que asumirá el 10 de diciembre escuchó sus inquietudes y tomó nota, pero aún no tuvieron una respuesta concreta por parte de ninguno.

Recordemos que el terreno en cuestión pertenece a un privado, más específicamente una firma de agropecuaria, pero como adeuda impuestos la Municipalidad pretendía anexarlo al Banco de Tierras. Además, son tierras bajas, por lo que ante una lluvia más o menos considerable, terminan inundadas.

“La verdad que no nos imaginamos poder vivir en esta situación. Se vienen las fiestas y tenemos miedo de tener que salir y dejar la casa sola. Hasta salir a trabajar es sumamente complicado y no nos parece adecuado para nosotros, que pagamos tanta plata para para tener lo nuestro”, enfatizaron y remarcaron: “La rabia que da el no poder vivir tranquilo siendo que nos costó tanto tener nuestra vivienda”.

“Todo esto nos saca las ganas de seguir construyendo nuestras casas, porque por más que estemos viviendo, hay muchas cosas que nos faltan. Nos saca las ganas porque no sabemos si vamos a seguir viviendo acá, si nos vamos a tener que ir, porque se puede hacer insostenible la situación y sabemos que de aquel lado no se van a ir. Lamentablemente, no sabemos cómo seguir. Es desesperante y angustiante la situación en la que estamos.