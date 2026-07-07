La Secretaría de Desarrollo Humano llevó adelante la primera reunión del Consejo del Presupuesto Participativo correspondiente a la edición 2026. En este espacio se inició la evaluación de los proyectos presentados para las zonas 1 y 2 de la ciudad.

El encuentro marcó el comienzo del análisis técnico y administrativo de las iniciativas surgidas durante las asambleas territoriales que se realizaron semanas atrás. Durante esta instancia, los integrantes del Consejo revisan cada una de las propuestas, verifican el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ordenanza n.º 12.992/2025 y evalúan su viabilidad para avanzar hacia las siguientes etapas del proceso.

La reunión estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, junto al asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, y el responsable del Área de Participación Ciudadana, Matías Visconti. También formaron parte del encuentro la responsable del Área de Accesibilidad e Inclusión, Ivana Peruzzo; referentes de las direcciones de Educación y Deportes; y los concejales Vanina Basaldúa, María José Carro, Juan Pablo Castillo y Mirta Sulzyk.

Tal como lo establece la normativa vigente, participaron representantes de la comunidad en carácter de vecinos consejeros. Por la zona 1 estuvo presente Calixto Pedroza, en representación del Club de los Abuelos, mientras que por la zona 2 participaron Silvia Benedetti y Natalia Benedetti, garantizando el control ciudadano durante todo el proceso de evaluación.

El Presupuesto Participativo funciona como una herramienta de democracia directa que permite a la comunidad involucrarse de forma activa en la definición del destino de una parte de los recursos municipales. Para esta edición 2026, el programa cuenta con un presupuesto de 730 millones de pesos, destinados a financiar los proyectos comunitarios que surgen de las necesidades de cada sector.

Esta etapa da continuidad al trabajo iniciado en las nueve zonas del ejido urbano, donde vecinos, instituciones, clubes y organizaciones presentaron sus ideas para mejorar los barrios. Una vez finalizada la revisión actual, los proyectos que cumplan con los criterios normativos avanzarán a las instancias de votación previstas por el programa.