Desde el Municipio informaron este domingo los avances de la obra de reconstrucción y modernización de las plazoletas ubicadas sobre la Avenida Parque Cándido Irazusta y Almirante Brown, a la altura del Mercado del Munilla, donde se remueven las estructuras deterioradas en algunos sectores mientras que en otros ya se avanzó a la colocación de la superficie de hormigón.

“Entre las tareas que se llevan adelante, se destaca la colocación del hormigón que servirá de superficie para la nueva estructura y, al mismo tiempo, en otros lugares se produce el retiro de los cordones perimetrales y la remoción del relleno original de las plazoletas, tarea que deja al descubierto la vieja base constructiva del sector”, indicaron.

El proyecto completo abarca el mejoramiento de la totalidad de los 850 metros lineales de la Avenida Parque Cándido Irazusta, entre Almirante Brown y España. La primera etapa del plan contempla la intervención de los primeros 245 metros del corredor, tramo donde se emplazan cuatro plazoletas.

Los trabajos salieron a licitación pública y la adjudicación recayó en una empresa privada que se encarga de las tareas de demolición, hormigonado e instalación de la infraestructura de base.

Según detallaron desde la Municipalidad, el rediseño integral incluye una ciclovía recta de 2,20 metros de ancho sobre el sector sur y una senda peatonal central de 3,60 metros que, en una etapa posterior, será revestida en piedra laja San Luis y mármol travertino, además de contar con señalización táctil en acero inoxidable destinada a personas no videntes.



Esa segunda etapa prevé también la construcción de pérgolas de descanso con bancos de mármol travertino, junto con bolardos de acero inoxidable y teflón, provistos de iluminación incorporada, en las esquinas de cruce, en sintonía con el perfil estético y funcional que distingue al proyecto.

El equipamiento se completará con bebederos, cestos de residuos, cartelería y nuevas luminarias, a lo que se sumará la reposición del arbolado con ejemplares que integrarán la nueva forestación planificada para todo el corredor.